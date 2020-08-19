الموسيقار فاروق سلامة: تعلمت البيانو والكمان وعشقت الألحان منذ صغري.. فيديو

قال الموسيقار الكبير فاروق سلامة، إنه منذ صغره وهو يعشق الألحان والموسيقى بصفة خاصة وقد دعمه فى ذلك الأمر والده وأفراد أسرته.





وأضاف فاروق سلامة، خلال لقائه مع الإعلامى أيمن عدلى عبر فضائية مصر الأولى، ان والده قام بتعليمه البيانو، والكمان عن طريق مدرسين من الأوركسترا السيمفونى كانوا يحضرون للمنزل .





ولفت إلى أنه كان يقوم بالتدريب على الآلات الموسيقية ساعة يوميا، بل ويحرص على الذهاب للحفلات الموسيقية لاكتساب خبرات جديدة بعالم الموسيقى والألحان.



