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محافظات

فى حملة موسعة.. إزالة إشغالات الباعة الجائلين ببنها.. صور

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها حملة موسعة لإزالة كافة الإشغالات التى تعيق الحركة المرورية وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها إن الحملة استهدفت رفع الإشغالات ومتابعة إزالة الباعة الجائلين ورفع كافة الإشغالات بمنطقة الكبارى والمنشية والمناطق الأخرى بالمدينة والتى تسبب فى ضيق الطريق وتكدس بالحركة المرورية الموجودة بالمنطقة.

كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة مفاجئة أسفل كباري الرياح التوفيقي بمنطقة (وابور الثلج ) بمدينه بنها، لمتابعة تطهير المنطقة من عربات الكارو والباعة الجائلين، وإزالة الأكشاك العشوائية من أسفل الكباري وإزالة كافة الإشغالات التي تتسبب في ضيق الطريق وتكدس الحركة المرورية.

وأمر المحافظ بإزالة المواقف العشوائية على الرياح التوفيقي موجها بالدراسة والتنسيق من التطوير الحضري لتطوير وتجميل كورنيش الرياح التوفيق بمنطقة وابور الثلج.

وشدد المحافظ على استمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين، وحركة السيارات بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافه المستمرة على مدار اليوم.
فى حملة موسعة.. إزالة إشغالات الباعة الجائلين ببنها.. صور
فى حملة موسعة.. إزالة إشغالات الباعة الجائلين ببنها.. صور
فى حملة موسعة.. إزالة إشغالات الباعة الجائلين ببنها.. صور
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