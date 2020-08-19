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حوادث

صاحب شركة سياحة يناشد وزير الداخلية ضبط مرشد نصب عليهم في أكثر من 4 ملايين جنيه

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:17 م
4 ملايين جنيها
4 ملايين جنيها
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محمد صبري
ناشد صاحبا شركة سياحة، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنقاذهما من تعرضهما لواقعة نصب من قبل مرشد سياحى واتهامه بالاستيلاء على قرابة الـ 4 ملايين ونصف المليون، نظير معاملات مالية مع شركات صينية كان المتهم يتولى حساباتها ولاذ بالهرب بعد أن ماطلهما فى السداد ورد المبالغ.


وروى باسم سمير، صاحب شركة سياحة بالهرم لمندوب موقع "صدى البلد"، أنه وشريكه واسمه وائل عبد الخالق، تعرضا لواقعة نصب على يد مرشد سياحى كان يتعاون معهما فى جلب الأفواج السياحية من الصين، فكان يتولى جميع المعاملات المالية مع دولة الصين، وقبل 6 أشهر امتنع المرشد السياحى عن سداد مستحقاتهما المالية التى قدرت بـ 4 ملايين ونصف المليون.


وأضاف باسم أنه بموجب 4 شيكات و6 إيصالات أمانة، قاما بتحرير بلاغات ضده بدائرة محل سكنه بقسم شرطة دار السلام، حيث إنه يقيم فى (١) شارع أبناء طما متفرع من شارع آسيا- خلف أبراج المهندسين - كورنيش المعادي دائرة قسم شرطة دار السلام – القاهرة، وصدر ضده 4 أحكام بالحبس 6 سنوات وغرامة قدرت بـ 50 ألف جنيه، ولم يتم ضبطه حتى الآن.
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