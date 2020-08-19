فيديوجراف.. خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء بالتفصيل

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الخطوات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء.
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كما اعلن عن أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحام أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من خلال الفيديوجراف التالي.