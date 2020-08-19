AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء بالتفصيل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:00 م
نقل ملكية عداد الكهرباء
نقل ملكية عداد الكهرباء
Advertisements
منار شعبان
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الخطوات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء.

اقرأ ايضا:
فيديوجراف.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وأحمد سعد مع نقابة الموسيقيين

كما اعلن عن أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحام أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوات اتبعها حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء الخاص بك.. خدمات

في 7 خطوات.. اعرف إزاي تشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من موبايلك

فيديوجراف.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وأحمد سعد مع نقابة الموسيقيين

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

بيراميدز يتحرك لخطف نجم خامس من الأهلي.. فيديو

مبروك يا روح قلبي.. ريهام حجاج تهنئ زوجها على الفوز في إنتخابات الشيوخ

أجبروها على شرب الكلور وتناول سندوتشات بأعقاب السجائر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة الخادمة أمنية على يد ضابط مفصول وزوجته المغربية

أسعار رينو 2020 في مصر

ملتزمون بخطة السلام العربية..أول تعليق رسمي من السعودية على تطبيع الإمارات مع إسرائيل

أسطورة هندوسية تتحول إلى حقيقة في نيبال.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. 10 صور آثارت الجدل لـ علا رشدي في عيد ميلادها.. شاهد

مصير السيارات المار عليها أكثر من 20 عاما من الإحلال| كريم نجار يوضح

تعرف على سيارات البرازيلي نيمار وقيمتها المالية الخيالية.. صور