غدا وحتى نهاية الشهر.. فتح باب التقديم بجامعة المنصورة الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن فتح باب التقديمات لحملة الشهادات الثانوية من الراغبين في الالتحاق بها، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على فتح باب التقديمات للجامعات الأهلية الجديدة اعتبارا من الغد وحتى يوم 31 من الشهر الجاري.





اقرأ أيضا: انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة وفتح الالتحاق بالسكن الجامعي.. قدم عبر هذا الرابط





وقد أطلقت الكلية الموقع التالي للراغبين في التقديم للكليات الاهلية والتسجيل من خلال هذا الرابط







كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أكد ضرورة مراعاة ظروف الأسر المصرية والوضع الحالى من أزمة جائحة كورونا فى تحديد نسبة الزيادة فى المصروفات الدراسية، وكذلك الرسوم الخاصة باستمارة التقديم، بما يناسب مستوى الخدمة الدراسية التى تقدمها الجامعة وطبيعة التخصص الدراسى، وكذلك الاضطلاع بالمسئولية الاجتماعية نحو المجتمع.











اقرأ أيضا: تأمين طبي وسكن جامعي.. أبرز امتيازات الجامعات الأهلية الجديدة









وقد أقر المجلس الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية.