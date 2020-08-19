286 مليون جنيه.. تكلفة الخطة الاستثمارية لسيناء العام المقبل

أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تبلغ 286 مليون و551 ألف جنيه.. من بينها 280 مليون و 900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة، و5 ملايين و 651 ألف جنيه كتمويل ذاتي.





وأعلن المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى لمناقشة الخطة، بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن والجهات المعنية، أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات بلغت العام المالي الماضي 99 %، وذلك بالرغم من الظروف التى تعيشها المحافظة.



وأصدر المحافظ، توجيهاته بإنهاء العمل فى كافة المشروعات وختام الأعمال، مع الحفاظ على المشروعات المنفذة.. مشددا علي تركيب اعمدة كهرباء بذراعين في الطرق الجديدة التي يتم إنشاؤها وبمنتصفها جزيرة، مع استمرار استبدال الشبكات الهوائية الي كابلات أرضية.



من جانبه أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، علي قيام وزارة التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري بإنشاء طرق داخل المدن في مختلف المحافظات.. مطالبا رؤساء مجالس المدن بتحديد المطالب في قطاع الطرق، حتى يتم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتمويل تنفيذ تلك المشروعات.



وأضاف "شوشة" على سرعة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية، منها الطرق والكهرباء وغيره، حتى يتم الانتهاء من تنفيذها فى المواعيد المحددة.وأعلن المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى لمناقشة الخطة، بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن والجهات المعنية، أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات بلغت العام المالي الماضي 99 %، وذلك بالرغم من الظروف التى تعيشها المحافظة.وأصدر المحافظ، توجيهاته بإنهاء العمل فى كافة المشروعات وختام الأعمال، مع الحفاظ على المشروعات المنفذة.. مشددا علي تركيب اعمدة كهرباء بذراعين في الطرق الجديدة التي يتم إنشاؤها وبمنتصفها جزيرة، مع استمرار استبدال الشبكات الهوائية الي كابلات أرضية.من جانبه أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، علي قيام وزارة التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري بإنشاء طرق داخل المدن في مختلف المحافظات.. مطالبا رؤساء مجالس المدن بتحديد المطالب في قطاع الطرق، حتى يتم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتمويل تنفيذ تلك المشروعات.

بقيمة 25 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه في شمال سيناء

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