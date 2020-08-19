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حوادث

اصابة 13 عاملًا زراعيًا في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:39 م
إنقلاب سيارة بصحراوي
إنقلاب سيارة بصحراوي البحيرة
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قسم المحافظات
استقبل مستشفي وادي النطرون المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، 13 عاملًا زراعيًا مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حدوث حادث إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الاقليمي اتجاة الصحراوى.

تلقي اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوصول مصابين بحادث تصادم لقسم الإستقبال بمستشفي وادي المركزي، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين، إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الإقليمي إتجاه الصحراوي قبل الكارتة.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم كل من:" محمد أحمد قطب، 40 سنة، عيد أحمد عيد قطب، 36 سنة، عصام لطفى الأسطى، 45 سنة، محمود سليمان أبو طالب، 30 سنة، حسين صابر محمد سالم، 50 سنة، شعبان أحمد السبكى، 50 سنة، جميل راتب محروس، 32 سنة، أشرف محمد الزاهد، 57 سنة، رمضان كامل سيد، 33 سنة، حسام حافظ على إسماعيل، 33 سنة، رامى محمد عبد النبي، 36 سنة، أمل لطفى عبد الحليم، 52 سنة، مصطفى سعد، 45 سنة"، وجميعهم من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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