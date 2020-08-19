الوطنية للانتخابات: 797 مترشحا تنافسوا على المقاعد الفردية فى الشيوخ.. فيديو

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخاب مجلس الشيوخ انتهت جولتها الاولى واليوم نعلن نتيجة الانتخابات ..





وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال كلمته فى مؤتمر صحفي عالمي أن عدد المتقدمين للترشح ومن استوفى منهم من الشروط المقررة قانونا بلغ 797 مترشحا على المقاعد الفردية وعدد 100 مترشح على القوائم ومثلهم احتياط فى 4 قطاعات والتزمنا حدود الشرعية الدستورية بأن نفذنا ما صدرت الطعون من أحكام قضائية .









وتابع أن انتخابات الشيوخ أجريت خارج مصر على مدار الأحد والاثنين الموافقين 9 ، 10 أغسطس أما فى الداخل فى يومى 11 ، 12 من الشهر الجارى ، مؤكدأ ان انتخابات الشيوخ كانت تنافسية ترشح خلالها من استوفى الشروط المقررة قانونيأ وأبدى الرغبة فى الترشح وتمت وفق أعلى إجراءات النزاهة والشفافية .







