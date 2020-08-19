90 جراما للرغيف.. حملات مكثفة بمخابز الإسكندرية للتأكد من تنفيذ التعليمات

قاد اليوم المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لليوم الثاني على التوالى بجولات منذ فجر اليوم والتي أستمرت حتى نهاية عمل المخابز يرافقه المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسي، لمتابعة أعمال المخابز البلدية المدعمة فى اليوم الثانى لتطبيق تطوير منظومة الخبز والتى تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز دون المساس بحقوق المواطنين.

وشملت الجولات مخابز إدارة العجمي، والتي شملت مخابز الدخيلة القبلية والدخيلة البحرية والدخيلة الجبل والهانوفيل والبيطاش وابو يوسف، و العامرية.

حيث قام بالتفتيش على وزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بوزن ٩٠ جرام الرغيف حفاظا على حقوق المواطنين، فضلا عن توعية أصحاب المخابز بتعديلات بنود المنظومة الجديدة وشرح الجزاءات التى ستطبق على المخابز المخالفة.



وخلال الجولات، شدد سعدالله على أصحاب المخابز أنه فى حالة وجود مخالفات سوف يتم تطبيق العقوبات التى نصت عليها المنظومة بكل حزم.





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كما تم استطلاع رأى الكثير من المواطنين رجال وسيدات وقام بتوعية المواطنين أن سعر الرغيف كما هو وحصة المواطن من الخبز اليومية كما هى ولا مساس بجودة الرغيف بل على العكس سوف تتحسن جودته.

كما شملت الجولات زيارة مفاجأة لأحد المجمعات الاستهلاكية بالعامرية للتأكد من توافر السلع التموينية وانتظام صرفها للمواطنين و كذلك نقاط الخبز.

واختتم سعد الله جولاته المكثفة بزيارة مفاجأة إلى مركز تموين حى العجمى ومتابعة أعمال المركز وكذلك لقاء بعض المواطنين والتحدث عن تقديم الخدمات التموينية إلكترونيا عبر موقع دعم مصر والذى لاقى استحسان المواطنين لسهولة الاستخدام و توفيرا للوقت و المجهود.