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فن

كن سعيدا... آيتن عامر تبهر جمهورها بصورة جديدة لها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:19 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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ندى فكري
نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

و علقت آيتن عامر علي  الصوره قائله "  فكر في كل الجمال الذي لا يزال من حولك وكن سعيدًا "

وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
 - قمر يا ايتن 
-شكلك يجنن
- بنحبك اوووووي


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شاركت آيتن عامر فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
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