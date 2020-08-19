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تعليم

ننشر الخطة الزمنية للتقديم بالجامعات الأهلية الجديدة في مصر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:22 م
الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية الجديدة
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نهلة الشربيني

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح تنسيق الجامعات الاهلية الجديدة يوم 20 أغسطس المقبل، ليستمر حتى يوم 31 أغسطس، بينما يسمح بتسديد الرسوم الدراسية حتى يوم 17 سبتمبر.



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وأضاف المصدر لـ"صدى البلد"، أنه بعد القبول بشكل مبدئي، يتم إجراء اختبارات للطلاب على مدار يومي 1 و2 سبتمبر، بينما تعلن نتيجة الاختبارات على مدار يومي 3 و4 سبتمبر.


وأوضح أنه سيتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب في الفترة من 5 لـ 7 سبتمبر، بينما تعلن النتيجة بشكل نهائي يوم 9 سبتمبر.



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وقد أقر المجلس الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية.


وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أكد ضرورة مراعاة ظروف الأسر المصرية والوضع الحالى من أزمة جائحة كورونا فى تحديد نسبة الزيادة فى المصروفات الدراسية، وكذلك الرسوم الخاصة باستمارة التقديم، وبما يناسب مستوى الخدمة الدراسية التى تقدمها الجامعة وطبيعة التخصص الدراسى، وكذلك الاضطلاع بالمسئولية الاجتماعية نحو المجتمع.

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