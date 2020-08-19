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اقتصاد

شاهد| فى ثانى أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة.. إنتاج 270 مليون رغيف مدعم

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:28 م
منظومة التكلفة الجديدة
منظومة التكلفة الجديدة
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محمد صبيح
تواصل مديريات التموين بالمحافظات، لليوم الثاني على التوالي، متابعتها لتطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز، بعد تقليص وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما.

وأشار مديري المديريات إلى أن المديرية والإدارات التابعة لها تقوم منذ الصباح الباكر  بالمرور الميداني على أرض الواقع على معظم المخابز على مستوي الجمهورية وذلك لمتابعة سير العمل فى المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

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وكشف مديرو المديريات عن القيام  بحملات مكبرة  على المخابز بالمحافظات للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل أى عقبات تواجه منظومة الإنتاج.

يذكر أن المخابز البلدية والتى يصل عددها إلى ٣٠ ألف مخبز تنتج يوميًا  يقرب من ٢٥٠-٢٧٠ مليون رغيف فى اليوم. 

مع المحافظة على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمى كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يوميًا.
شاهد| فى ثانى أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة.. إنتاج 270 مليون رغيف مدعم
شاهد| فى ثانى أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة.. إنتاج 270 مليون رغيف مدعم
شاهد| فى ثانى أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة.. إنتاج 270 مليون رغيف مدعم
شاهد| فى ثانى أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة.. إنتاج 270 مليون رغيف مدعم
شاهد| فى ثانى أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة.. إنتاج 270 مليون رغيف مدعم
شاهد| فى ثانى أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة.. إنتاج 270 مليون رغيف مدعم
شاهد| فى ثانى أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة.. إنتاج 270 مليون رغيف مدعم
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