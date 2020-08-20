هاجمتها الفئران وأنقذها الثعبان.. القصة الكاملة لمكتبة الشيخ العقر.. الكتب ترد السلام عليه والمكتبة تحوي عملات تاريخية

" إذا مِتٌ فابنوا فوق قبري قُبةً .. علامة قبري فالقبور تُزارُ .. ولا تحبسوا بعدي كتابًا حِزتَهُ .. فالقبرُ من ذاك الضياءِ يُنارُ " كلمات بسيطة ولكن تعبر عن مدى حبه للكتب حتى انه انفق راتبه ومصروفه منذ صغره على شراء الكتب والأعداد الأولى من إصدارات الصحف حتى أن اكتظ منزله بالكتب مما جعل الفئران تهاجمها ولكن ارسل الله له ثعبان ليأكل الفئران وينقذها وقام بوضع لافته على المكتبة باسم ورثة المرحوم فتحي محمد سليمان العقر لتكون ورثا لأحفاده من بعده





قال الشيخ فتحي محمد سليمان محمد العقر، كنت تلميذا في مدرسة بني رزاح الابتدائية في مركز أبنوب وتقدمت إلى معهد فؤاد الأول الأزهري بمدينة أسيوط وحصلت على الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية وكان وقتها الإعدادية 4 سنوات والثانوية 5 سنوات وكنت مقيم إقامة كاملة في معهد فؤاد الأول وكان يوجد به مكتبه كبيرة بالقسم الداخلي وهذه كانت البداية لي في حب اقتناء الكتب والتحقت بعد ذلك بكلية الشريعة والقانون وعرجت على كلية أصول الدين والدعوة ومنها إلى كلية اللغة العربية ومنها إلى معهد الخطوط حتى تمادى بي السن .





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وأضاف العقر انه بدأت قصة اقتناء الكتب عندما حضر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق وقال لنا وقتها كنا طلاب في الأزهر بان الطالب لابد أن يقتني مكتبه خاصة له وقال لنا على بعض أسماء الكتب في كافة مجالات العلم وبعد أن خرجت إلى الشارع وأثناء سيري في الشارع وجدت رجلا يبيع كتبا وكان وقتها مصروفي 50 قرشا كمصاريف جيب في الأسبوع وكانت لها وزنها في الستينيات لان المعيشة وقتها كان متكفل بها الأزهر .





ورأيت كتابا بعنوان " رياض الصالحين " للإمام النووي فقالي لي بائع الكتب اشتري يا ولدي قلت له اتخذه بقرشين فرفض وحاولت معه حتى أن قلت له بـ50 قرشا وهي كانت مصرفي كله فرفض الرجل بيع الكتاب لي وسألني أنت بتدرس فين قلت له في الأزهر والـ 50 قرش دي مصاريف أسبوع لي وبعد أن تركته وذهبت وجدت الرجل ينادي عليه يا والد رجعت له قال لي معاك الـ 50 قرش قلت له معي فأخذها مني وأعطاني الكتاب وهذا الكتاب كان نوه للمكتبة التي امتلكها وأحببت الكتب وإعطاني خال جدي جزء من هذه المكتبة اصطحبت سيارة وقمت بإحضار الكتب التي أهداها لي كصدقة جارية والتي يعود عمرها إلى 300 سنة ولدي الإصدار الأول لـ425 إصدار صحفي من بينهم العدد الأول لجريدة الأهرام الصادرة يوم السبت 5 أغسطس 1876 .





واستكمل الشيخ العقر : أنفقت أموالي كلها على اقتناء الكتب ومن أهم الكتب التي قمت بشرائها كتاب " برتوكولات صهيون " يضم الكتاب 100 برتوكول يخططها الصهاينة لضياع العرب قمت بشرائه من معرض الكتاب الدولي ومن ضمن الكتب النادرة التي امتلكها كتاب " هز الكحوف شرح قصيدة أبو شادوف ، فضل الكلاب على كثيرا مما لبس الثياب " مكتبتي هذه هي ثروتي وعندما ادخل المكتبة القي تحية الإسلام على الكتب أقول إليهم السلام عليكم ورحمة الله وبسمع وبشعر بردهم علي قائلين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوجد بيني وبينهم علاقة حميمة ولا أقوم بإعطائي كتب لأحد لدي حب لملكية الكتاب وكنت قد قولت :" " إذا مِتٌ فابنوا فوق قبري قُبةً .. علامة قبري فالقبور تُزارُ .. ولا تحبسوا بعدي كتابًا حِزتَهُ .. فالقبرُ من ذاك الضياءِ يُنارُ " ولكن بسبب قيام البعض بأخذ الكتب وعدم إعادتها لي مرة أخرى فقررت إغلاق باب الاستعارة .





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وقال الشيخ العقر حزنت جدا عندما سكنت المكتبة بالفئران وجئت لها بكل أنواع المقاومة للفئران ولكن فشلت كل محاولاتي وكانت الفئران تلد على الكتب وتمزق بعضها ولكن أخيرا الله أرسل لي ثعبان أكل الفئران وهذه الأيام لا اسمع صوت للفئران في المكتبة ولكن أسمع صوت الثعبان





وأستكمل الشيخ العقر حديثه قائلا : عملت فهرسة لكل الكتب الموجودة منها الفهارس العامة والفهارس الخاصة، لتشمل الفقه والتفسير منها على سبيل المثال تفسير الأمام القرطبي نحو 20 مجلدا، وكتب الحديث، و الفرعونيات والأدب والقصة والشعر والنقد، والمعاجم الأجنبية والعربية، والكتب الطبية، وكل ما أصدرته مكتبة الأسرة





وأضاف الشيخ فتحي العقر أن المكتبة تحوي نماذج حقيقية لعملات مصرية قديمة تعود لعام 1277 هجرية، وجدتها في " طاقة قديمة" بالمنزل كانت ملك جدتي، ومنها " السحتوت والنيكل والمليم والساغ " وقمت بتجميع العملات القديمة حتى أن وصلت إلى فئة الـ200 جنيه، ومن ضمنها عملات معدنية تؤرخ للإنجازات في العصر الحديث، كقناة السويس وقناطر أسيوط الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية وغيرها.





واختتم الشيخ فتحي العقر حديثة قائلا :" سوف اكتب وصية واضحة أن تكون المكتبة للورثة، على أن يكون هذا الإرث والثروة التي أنفقتها على هذه الكتب لمن يستحقون من أحفادي ويحافظوا عليها وأتمنى أن استطيع تطوير هذه المكتبة لأنها ثروة لا تقدر بمال.



