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فن

أحمد الفيشاوي لـ نيللي كريم: مفيش واحدة هاي شوجر.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو له مع الفنان نيللى كريم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

وقال أحمد الفيشاوى لـ نيللى كريم فى الفيديو: "مفيش واحدة هاى شوجر".

وعلق الفيشاوي قائلا: "بكرة هبقي مليونير" .


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يذكر ان مسلسل 100 وش قام ببطولته كل من اسر ياسين ونيللى كريم ومصطفى درويش وشريف دسوقى وتاليف احمد وائل وعمرو الدالى واخراج كاملة ابو ذكرى.  

الفيشاوي يداعب نيلي كريم مفيش واحدة "هااي شوجر"

تم النشر بواسطة ‏صدى البلد‏ في الأربعاء، ١٩ أغسطس ٢٠٢٠
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