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محافظات

سرعة إنهاء الإجراءات لإصدار عقود التقنين للمواطنين بمحافظة السويس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتيرالعام لمحافظة السويس اجتماعا بحضور الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمناقشة منظومة العمل داخل ادارات الاملاك واستكمال ميكنة الادارة لتنظيم العمل وسرعة حصر الملفات القديمة.

في بداية الاجتماع كلف السكرتير العام للمحافظة الاملاك باستمرارعمل لجنة حصرالملفات بادارتي أملاك الدولة الاميرية والزراعية ، مؤكدا علي مركزالمعلومات بسرعة حفظ واستكمال قاعدة بيانات الملفات الخاصة بالاملاك الاميرية والزراعية .

كما كلف اللواء طارق عبد العظيم اللجان المشكلة بحصرالمخالفات بمدن الاسكان التعاوني بنطاق حي عتاقة وحي فيصل بسرعة انهاء الاعمال  والتنسيق مع رؤساء الاحياء لاستقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالاحياء لتقديم الطلبات ودفع مبلغ جدية التصالح لاستكمال اجراءات التصالح في مخالفات البناء .

وخلال الاجتماع اكد السكرتير العام علي الاحياء بالتنسيق مع الاملاك الاميرية والزراعية ومركز المعلومات ولجان التقنين سرعة انهاء الاعمال لمن استوفي جميع الاجراءات وتسديد كافة الرسوم المحددة تمهيدا لاصدار العقود وتسليمها لمستحقيها .

حضرالاجتماع كلامن رؤساء الاحياء ومديري مديرية الإسكان والتخطيط العمراني والاملاك الاميرية والزراعية ومركزالمعلومات والمكتب الفني والشئون القانونية والادارات الهندسية والتنظيم علي مستوي الاحياء   
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