ملكة جمال وفتيات ليل.. لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي تكشف علاقات مشبوهة لـ ترامب في روسيا.. تسجيلات بالفيديو لسيد البيت الأبيض مع نساء في فندق.. وعميل بريطاني يروي وقائع مثيرة

زيارتان إلى روسيا أوقعتا ترامب في مشاكل بلا نهاية

مرافق لترامب يزعم أن الرئيس الأمريكي أقام علاقة مع ملكة جمال روسيا

ضابط مخابرات بريطاني يجمع معلومات حول استغلال روسيا علاقات ترامب النسائية لتجنيده

عمال بفندق في روسيا يتحدثون عن فيديو مسجل لترامب مع نساء داخل مصعد









قبل عقدين من ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة، ذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلة إلى روسيا عام 1996 لتفقد ممتلكاته وأعماله، وهناك حظي ببعض المرح والجولات الترفيهية، والتقى بملكة جمال روسية سابقة، غير عالم بأن هذا اللقاء سيجذب انتباه لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بعد عقدين من الزمان بينما يكافح للبقاء في البيت الأبيض.









وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال المصور روبرت كوران، أحد مرافقي ترامب في رحلته إلى موسكو، لمحققي لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ إنه يعتقد أن ترامب أقام "علاقة عاطفية" مع ملكة جمال موسكو.









وقال رجل أعمال ومرافق آخر لترامب في رحلة روسيا يُدعى ليون بلاك لمحققي لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ إنه قضى سهرة مع ترامب في ناد للتعري، بينما ذكر شاهد آخر أن ترامب رافق امرأة أخرى في موسكو.

















وأضافت الصحيفة أن هذه المعلومات وردت في الجزء الخامس من تقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الصادر أمس الثلاثاء، والذي برأ ترامب من تهمة التواطؤ مع روسيا للفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016، ولكنها وردت باعتبارها معلومات يُحتمل أن تكون روسيا قد استغلتها لمساومة ترامب وممارسة نفوذ عليه.









لكن في الوقت نفسه، أبدت اللجنة بعض الشكوك حول أهمية تلك المزاعم، قائلة إن المحققين "لم يثبتوا" أن الحكومة الروسية لديها بالفعل معلومات يمكن استغلالها للتأثير على ترامب. كما ذكر التقرير أنه لا يوجد دليل على أن الروس سعوا لابتزاز ترامب أو غيره من العاملين في حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016.









مع ذلك، ثمة أسئلة قديمة حول تقارب ترامب مع روسيا، والتي ثبت تدخلها في انتخابات عام 2016 لمساعدة ترامب على الفوز وإن لم يثبت تواطؤ الأخير معها، وفقًا لوكالات المخابرات الأمريكية، وتحقيق المستشار روبرت مولر الذي كلفه الكونجرس بالتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات، وتقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.









ورفض ترامب هذا الشهر قبول تحذيرات وكالات المخابرات الأمريكية من أن روسيا تحاول مساعدته على الفوز بإعادة انتخابه في عام 2020.









وتابعت الصحيفة أنه في عام 2013 ذهب ترامب في رحلة إلى روسيا مرة أخرى، وقدم تقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الصادر أمس واحدة من أكثر الروايات الرسمية تفصيلًا عن فترة وجود ترامب في روسيا، تلك الرواية التي تحتل عشرات الصفحات من التقرير الموضوع في نحو 1000 صفحة.









وقال التقرير إن أحد المسئولين التنفيذيين في فندق ماريوت أخبر محققي اللجنة أنه بعد أن سافر ترامب إلى روسيا في عام 2013 لحضور مسابقة ملكة جمال الكون، استمع هذا المسئول إلى زميلين كانا يعملان في فندق ريتز كارلتون في موسكو يناقشان لقطات فيديو قالا إن ترامب يظهر فيها مع نساء في مصعد بالفندق.









واستجوبت لجنة المخابرات الزميلين المذكورين بفندق ماريوت، لكنهما أنكرا مشاهدتهما لمقطع فيديو بهذه المواصفات، ولم يتسن للجنة التأكد من صحة الرواية.









وتعزز هذه الشهادة رواية كشفها رجل المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل حول علاقات ترامب بروسيا، وذكر أنه خلال رحلة ترامب إلى موسكو عام 2013، سُجل مقطع فيديو له مع فتيات ليل في غرفته بفندق ريتز كارلتون، لكن أحد الأشخاص الذين اعتمد ستيل على أقوالهم أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقًا أن هذه المزاعم لم تكن سوى شائعات أطلقها هو.









وخلص تقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ إلى أن فندق ريتز كارلتون بموسكو يضم بين صفوف العاملين به ضابط مخابرات روسي واحد على الأقل، وتراقب الحكومة الروسية غرفه بشكل دقيق، ويتواجد به بانتظام عدد من فتيات الليل، بموافقة ضمنية على الأرجح من السلطات الروسية.









وقضى كريستوفر ستيل جزءًا كبيرًا من حياته المهنية في تتبع أنشطة المخابرات الروسية، وانتهت وثائقه إلى أن الكرملين خطط لإدخال ترامب إلى البيت الأبيض قبل انتخابه بخمس سنوات على الأقل، وفي سبيل ذلك سعت المخابرات الروسية إلى معرفة أسرار عن ترامب لابتزازه بها فيما بعد.









وفي كتاب حمل عنوان "جريمة تحدث" جمع الكاتبان جلين سيمبسون وبيتر فريتش جميع المعلومات والوثائق المتاحة حول علاقة ترامب بروسيا، والتي أنكرها الرئيس الأمريكي بالطبع، واصفًا ستيل بأنه جاسوس فاشل، وقد استعان سيمبسون وفريتش بمعلومات ستيل أثناء إعداد الكتاب، وأكد ستيل أنها تستند إلى روايات أطراف موثوقة، بينها مسئول بوزارة الخارجية الروسية وضابط سابق بالمخابرات الروسية واثنين من العاملين بفندق ريتز كارلتون في موسكو.









وبحسب الكتاب بدأت قصة علاقة ترامب بروسيا عام 2013، عندما سجل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فيلمًا سريًا لترامب بينما كان يقيم علاقات حميمة مع فتيات ليل خلال زيارته إلى موسكو عام 2013، وبالتحديد في فندق ريتز كارلتون.









وبمجرد أن علم ستيل بأمر علاقات ترامب الحميمة في موسكو، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" ورئاسة الحكومة البريطانية، وجاء في كتاب "جريمة تحدث" أن ستيل علم من المدير السابق للمخابرات البريطانية السير ريتشارد ديرلاف أن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي كانت تشك في وجود علاقة خاصة ما بين ترامب وروسيا، لكنها قررت عدم تداول الأمر علانية.









وانتهت لجنة التحقيق الخاصة حول التدخل الروسية في الانتخابات الأمريكية برئاسة المحقق روبرت مولر إلى أن روسيا قد تدخلت بالفعل في الانتخابات، من خلال تسريب رسائل خاصة من البريد الإلكتروني لمنافسة ترامب الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن اللجنة لم تعثر على دليل قوي يثبت وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية، وإن اتهمت الرئيس الأمريكي بإعاقة العدالة وعمل لجنة التحقيق.