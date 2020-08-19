هودج وراقصة وطبل بلدي.. كيف كان زواج المصريين في الخمسينيات؟

اختلفت العادات والتقاليد فيما يخص الزواج كثيرا في الخمسينات من القرن الماضي حتى يومنا هذا، فكان لأهل البندر عادات في الزواج ولأهل القرى عادات مغايرة ولا يمكن الخروج عنها، بداية من شكل حفل الزفاف والأزواج وغيره من الشكليات التي كان لا غنى عنها.





خلال السطور التالية نستعرض عدد من العادات والتقاليد التي كانت عرف سائد في أفراح الريفيين، حيث اعتاد أهل الريف تزويج فتياتهم فور بلوغ الثالثة عشر عام إذ كانت البيئة المحيطة والعرف أن البنت تتحول لإمراة يمكنها الزواج والولادة فور نضوجها، وكان الشاب عند وصوله إلى سن العشرين فهو مطالب بالزواج بأقصى سرعة.





يبدأ يوم العرس في القرية في الصباح الباكر حيث يمتلئ منزل العروسة بالقريبات والصديقات والجارات، فيما يحتشد أمام المنزل أبناء الاقارب والجيران فرحين مهللين بالزفاف.





في العصرية تبدأ العروس في ارتداء ملابس الزفاف والخروج من منزلها في هودج كبير ويتم مرور العروسة فوق الجمل وتعمد الأم إلى نثر الملح في اشارة إلى منع الحسد عن نجلتها، ويتلقي الأهل التهنئة والمباركة من الجميع.





بجانب الهودج الذي تستقله العروسة يوجد هودج آخر توجد فوقه راقصة ومغنية تلقي الأغنيات وتتمايل على أنغام الطبل البلدي في فرقة تتكون من طبال وزمار وباقي أعضاء الفرقة.





أما الجمل الثالث فهو ما تستعرض بها عائلة العروس المقتنيات الخاصة بنجلتهم، وكانت أغلب مقتنيات العروسة عادة مكونة من سرير من النحاس الأصفر وصندوق مطلي بالألوان الزاهية يحتوي على ملابس العروسة ودولاب بـ”مراية” وأواني نحاسية وطبلية عشاء وبعض كراسي صغيرة وحصيرة.





يمر الموكب الكبير المكون من ثلاث جمال في كافة طرقات القرية ومنازل كبار العائلات وصولا إلى منزل العريس الذي وقف في حلة بهية مرتيدة جلبابه متوسط عائلته في انتظار عروسته.





فور وصول العروسة يتحرك الزوج إلى تجاه الجمل الذي يحمله ليحرص على نزولها بشلام لتتسلمها والدته بعد ذلك ويتم دخولها إلى المنزل وسط النساء لتلقي التهاني والمباركات من نساء القرية وبناتها.





وعند آذان المغرب يبدأ الجميع بالاستعداد لعمل وليمة كبيرة لأهل القرية ، وينقسم الرجال في المندرة وهي غرفة واسعة تصلح لاستقبال العشرات من أبناء القرية فيما يجتمع النساء في ساحة المنزل الخلفية، ويتم وضع الطعام امام الرجال لتناوله وكذلك للنساء.







