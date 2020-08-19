شرقية خطفت قلب ماركيز| آخر حوار لـ مرسيدس مصرية الأصل

ستة وخمسون عاما هو عمر زواج اثنين جسدا قصة حب رائعة، من الفقر حتى الفوز بجائزة نوبل في الأدب، جابرييل جارسيا ماركيز وحبيبته مرسيدس بارشدا التي توفيت قبل أيام عن عمر يناهز 87 عاما، وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بأصولها المصرية التي عبرت أنها تفتخر بها في أكثر من حوار ولقاء تليفزيوني.





كانت السيدة مرسيدس بارشا زوجة الكاتب جابرييل جارسيا ماركيز قليلة الظهور والحديث في المقابلات العامة، تحدثت في آخر حوار لها مع زوجها ماركيز قبل أكثر من 6 سنوات، حاورها هيكتور فليسيانو ونشر في كتاب "الصحفي جابو"، وينفرد «صدى البلد» بنشر الحوار الصحفي الأخير اللذي أجري معهما قبل عام 2014 ونشر باللغة الإسبانية.





جلس الثلاثة في ردهة المنزل، في "كارتاخينا دي إندياس"، في موسم الامطار في عام 2013، كانت ردود مرسيدس مختصرة، حاول الصحفي دفعها للحديث فتطرق إلى الأكثر الذكريات المحببة لها عن أصولها المصرية، بابتسامة عريضة أجابت "كان يجب عليك أن تذكرني بأصولي".





عاشت خارج كولومبيا منذ أكثر من 50 عاما، وعاشت خارج مصر منذ ولادتها وعلى الرغم من ذلك فإنها مزيج رائع من اصول البلدين، وجهها العريض أنيق وعظام وجنتيها مرتفعتان، وعيناها مائلتان قليلا، تجسدت هذه الملامح في وجه يبدو عليه أنه يبتسم دائما، وهذا الوجه أيضا هو فخرها الدائم بأصولها المصرية.





بحسب ما قالته في هذا الحوار فإنها اعتبرت ملامحها هي البصمة التي تركها عليها جده لأبيها مصري الأصل، "فخر دائم أن أشبهه" نظرت بعد لك إلى ماركيز ثم شربا رشفة من العصير وصمتا قليلا، استرجعت مرسيس ذكرياتها كانت فتاة نقية، تلقت تعليمها بمدرسة الراهبات فيميديلين، ثم التحقت بالتعليم الثانوية في مدارس الراهبات في البلاد وهو تعليم كاثوليكي صارم.





المنزل مصمم على طراز بسيط بدون مغالاة أو غرور للتباهي بزوجها أو مكانته، غرور مرسيدس الوحيد يكمن في قوتها، روت مرسيدس أنها كانت الأكبر سنا بين اشقائها الستة، وكان والدها يعمل صيدليا كما كان والد ماركيز، كان ديميتريو بارشا متضامنا مع الحزب الليبرالي، في أربعينيات القرن الماضي، عندما كان الانتماء السياسي في كولومبيا مسألة حياة أو موت، وتم إعلان انتماء جميع أفراد عائلته للحزب نفسه، كما قالت مرسيدس.









للشعور بالحماية اضطر بارشا للانتقال من مدينة إلى أخرى عدة مرات، والتقت مرسيدس بجارسيا ماركيز في سن صغيرة جدًا. قالت أنهما التقيا للمرة الأولى عندما كانت فتاة في الثامنة أو التاسعة من عمرها فقط، وفي سن الثانية عشرة طلب منها جارسيا ماركيز الزواج.









ولم يستطع كل منهما تحديد تاريخ اللقاء الأول، لم تشعر مرسيدس بالإعجاب في المرات الأولى، قالت هذه الجملة وهي تضحك، وكان معها حبيبها الذي اعتبرها يوما حلما بعيد المنال، ولكنهما اكدا في الحوار القديم أنهما التقيا في بلدة ماغانغي، عندما كانت مرسيدس تبلغ من العمر 12عامًا، تدخل ماركيز قائلا: "قابلته افي سوكري وتمنيت أن أراها كل يوم".









مرسيدس وماركيز، علاقتهما لم تكن كلاسيكسة أبدا، كان هناك حبا من بعيد من قبل ماركيز، كان عاشقا خجولا، يبحث بمكر عن صداقة الأب ليقترب من ابنته، في عام 1950 التقى بها مجددا، حيث كانت تعيش في بارانكويلا، بسبب صديقة مشتركة لم يفصح عن اسمها ماركيز، ولكنها كانت كاتبة صحفية شابة.





"جمال مرسيدس ساحر تبدو كامرأة شرقية" كانت هذه إجابة ماركيز عند سؤاله عن جمال مرسيدس، وقال للصحفي: "عيناي لم ترى امرأة غيرها طوال هذه الاعوام"، ولكن على العكس كانت مرسيدس متحكمة جيدة في مشاعرها، فعند سؤالها بماذا شعرتي بعد الخطوبة قالت إجابة صادمة: "لا شئ !".





كانت كتابات ماركيز متواضعة قبل الزواج، وعندما انتقل إلى فنزويلا في ديسمبر عام 1957 للكتابة في المجلات، وصل إلى ذروة شهرته في مارس 1958، وعندما تزوجا في بارانكويلا، كانت مرسيدس تبلغ من العمر 25 عاما وماركيز 31 عاما، وسافرا بعد الزواج إلى كاراكاس، كانوا يعرفون القليل عن بعضهما من خلال الخطابات فقط.





وقال ماركيز أنهما اعتادا إرسال العديد من الرسائل إلى بعضهما عبر القارات، وبعد الزواج في العام نفسه 1958 حصل ماركيز على 650 رسالة من رسائل الحب التي كانت مع مرسيدس من ماركيز، حتى تحرقها، ورموها معا في المدفأة، وقال ماركيز: "قررنا بدء حياة جديدة معا".





لم تضطر مرسيدس يوما للعمل، وحين سألها الصحفي أجابت: "لم أعمل قط، لا أعرف كيف أعمل أي شئ"، كانت إجابتها صادقة وبدون أدنى تلميح أو زيف، رغم أنهما مرا معا بالكثير من اللحظات الصعبة، وبالعودة إلى السنوات الفنزويلية، تتذكر مرسيدس بشكل خاص شهر يناير 1959، عندما أطاح كاسترو باتيستا في كوبا.، وبعد بضعة أسابيع، وصل ممثل عن الحكومة الكوبية الجديدة إلى مكتب جارسيا ماركيز في كاراكاس ودعاه للسفر إلى هافانا بالطائرة، للكتابة عن المحاكمات العلنية لأنصار باتيستا السابقين.





لم يكن لدى ماركيز أي انتماء سياسي، أما عن الحياة الأسرية في ذلك الوقت، ولد ابنهما الأول رودريجو في أغسطس 1959، في بوجوتا، وقل الشجار في ذلك الوقت، لم يكت هناك حاجة للقتال لأنه لم يكن هناك مال يكفي، وتدخلت مرسيدس قائلة أنه كان واجبها دعمه، ولجأت هذه الفترة إلى الكنيسة وقال لها الكاهن: "الزواج يعني رفيق وليس عبد".





كلما تقدم الحديث في هذا الحوار، كلما زاد هدوء مرسيدس، وقالت ضاحكة: "كنت أدخن سرا مع ابناء عمومتي"، وروت مرسيدس أنه في عام 1960 سافر جارسيا مع ماسيتي إلى العديد من بلدان أمريكا اللاتينية لإقامة اتصالات بوكالة الأنباء الجديدة، وشغل في يناير 1961 ، منصب جديد في مكتب برينسا لا تينا في نيوويورك، ثم انتقلت العائلة إلى هذه المدينة، واستقرت في فندق ويبستر، في مانهاتن، وهناك كانت تخرج مرسيدس للمشي يوميا مع طفلها في سنترال بارك.





عاشا في نيويورك خمسة أشهر فقط، حتى قام أعضاء مناهضين لكاسترو بإشعال النار في المبنى والتهديد باغتيال صحفييه، حتى قدم استقالته من منصبه، ولكنها تتكر حادث وقع في ذلك الوقت أحزنها كثيرا وهو موت كينيدي، وقالت: "لقد فوجئت بسماع اسم رئيس الولايات المتحدة الذي أيد غزو بلايا خيرون أو خليج الخنازير عام 1961 واغتيل عام 1963".





ولم يكن معهم سوى مائتي دولارا فقط للعودة إلى نيويورك، في منتصف يونيو 1961، وخلال هذه الرحلة استغل ماركيز الوقت لقراءة أدب الجنوب، واستغرقت الرحلة حوالي شهر من نيويورك إلى لاريدو في تكساس ومنها إلى مكسيكو سيتي.





وعاشوا في المكسيك للمرة الأولى، من عام 1961 إلى عام 1967 ، وهي فترة كتابة "مائة عام من العزلة"، وفي أبريل 1962، وُلد هناك غونزالو ، الابن الثاني للزوجين، وبعد ولادته استقال جارسيا من عمله بالصحافة على الرغم من أنه كان صحفيا معروفا، وفي ذلك الوقت اهتمت مرسيدس بأعمال المنزل فقط.





كان لمرسيدس عدد كبير من الأصدقاء، ولكنها كانت تتبع قاعدة "لن أتعامل مع شخص لست مضطرة للتعامل معه"، وبهذا اعتقدت أن كل علاقاتها اعتمدت على الحب والثقة، أما مفتاح نجاح زواجهما لأكثر من نصف قرن، فتقول إنه كان يسعى دائما لفهمها، وعدم الانتباه للقيل والقال.