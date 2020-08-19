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رياضة

طبيب مصطفي فتحي يكشف لـ"صدى البلد" موعد عودته للمباريات مع الزمالك

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:35 م
مصطفي فتحي أثناء
مصطفي فتحي أثناء التأهيل
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القسم الرياضي
كشف الدكتور علاء شاكر، أخصائي تأهيل والعلاج الطبيعي بالمنتخب الوطني السابق، عن كواليس الجلسة التي جمعته ببعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الأيام الماضية.

وأشار طبيب المنتخب الوطني السابق الى خضوع كل من مصطفي فتحي ويوسف أوباما وعبدالله جمعه لبرنامج تأهيلي بالجيم الخاص به "بروبلس ", مع متابعة الجهاز الطبي بنادي الزمالك .

ويخضع مصطفي فتحي لبرنامج تأهيلي مركز من أجل التعافي مبكر من إصابته العضلية والعودة سريعا للملاعب ، ويقوم علاء شاكر بالاشراف علي حالة اللاعب شخصيا.

واكمل طبيب المنتخب السابق أن اللاعب سوف يستمر خضوعه للبرنامج التأهيلي لفترة قصيرة من أجل اتمام شفائه وتجهيزه جيدا للعودة للملاعب 

واضاف علاء شاكر: " اللاعب ملتزم جدا بالبرنامج التأهيلي الخاص به ويتابع باستمرار مع الجهاز الطبي بنادي الزمالك وجميعا نعمل من شفاء اللاعب".

وحرص مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك على الحضور لمقر النادي وقام اللاعب بمتابعة حالته بسبب معاناته من إصابة عضلية حيث اجتمع بالدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق لمنحه تعليمات جديدة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة للملاعب.

وكان اللاعب قد تغيب عن المباريات الأخيرة بسبب إصابته حيث يخضع لبرنامج علاجي و تأهيلي تمهيدا لعودته من جديد.
طبيب مصطفي فتحي يكشف لـ"صدى البلد" موعد عودته للمباريات مع الزمالك
طبيب مصطفي فتحي يكشف لـ"صدى البلد" موعد عودته للمباريات مع الزمالك
طبيب مصطفي فتحي يكشف لـ"صدى البلد" موعد عودته للمباريات مع الزمالك
طبيب مصطفي فتحي يكشف لـ"صدى البلد" موعد عودته للمباريات مع الزمالك
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