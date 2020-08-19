أسماء الفائزين وجولة الإعادة.. ننشر نتائج مقاعد الفردي بانتخابات الشيوخ

ينشر موقع "صدى البلد" نتائج انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020 بالنظام الفردي، وأسماء الفائزين وجولات الإعادة.





وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على النظام الفردي والقائمة.





وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه أصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات، وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84.58% وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفا بنسبة 15.42%.





وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدولة المصرية حرصت على مشاركة المصريين جميعهم بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال 14 ألف لجنة فرعية، و27 لجنة عامة، وذلك حرصا على تطبيق قواعد السلامة العامة، والإجراءات الوقائية.





وفيما يلي نتائج الانتخابات على النظام الفردي..

القاهرة:

مستقبل وطن:

- عبد الحي الرفاعي عبيد

- أحمد حسين صبور

- جمال أبو الفتوح محمد

- ياسر محمد ذكي

- محمد المنزلاوى

- خالد مصطفى عبد الوهاب

- أحمد سمير زكريا

- رأفت كمال زكي سوس

- فؤاد سعد فؤاد (الشعب الجمهوري)

- هاني لويس مرجان (مستقل)

الإسكندرية

مستقبل وطن:

- سامح الشيمي

- سعد عبد المولى

- علاء الدين محمد جاد

- السيد ابراهيم

- محمد محمود حمزة

- نشأت متري صليب

- محمد أحمد حسين (الشعب الجمهوري -تحالف)

السويس

مستقبل وطن:

- سيد عبد حامد شافعي

بورسعيد:

الإعادة بين :

- عاطف محمد حسنين (مستقبل وطن)

- أحمد محمد جوهر (مستقل)

القليوبية:

مستقبل وطن:

-سيد عبد الحميد سالم

- سمير محمد البيومي

- مصطفى سعيد آمين

- نصيف حفناوي سيد

- مصطفى بيومي

جولة الإعادة:

- أبو سريع إمام عفيفي (الشعب الجمهوري)

- خالد محمد عرمان (مستقل)

الإسماعيلية:

إعادة بين:

عادل عبد الغني (مستقبل وطن)

رمضان إمام (مستقل)

دمياط:

مستقبل وطن:

- وليد صلاح

- أحمد الشافعي

الدقهلية

مستقبل وطن:

- طاهر أحمد محمد

- جمال عبد الظاهر محمد

- محمد عبد المعطي علي

- عبده عبده عطية

- ثروت فتح الباب

- رضا محمد الحسيني

الشرقية:

مستقبل وطن:

- نور الدين السيد محمد

- عبد المجيد عبد العاطي

محمد محمد السيد

- أحمد صلاح فريد

- محمد سليم السيد

- احمد أنور محمد

- عمرو محمد عبد الحميد

المنوفية:

- علاء الدين ناصف (مستقبل وطن)

- أسامة فهيم (الشعب الجمهوري)

الإعادة بين:

هشام علي احمد

محمود فريد شرارة

الغربية:

مستقبل وطن

- أحمد علي محمد

- إيهاب يوسف فؤاد

- عمرو محمد السعيد

- محمود عبد الله

أحمد محمد شعراوي

كفر الشيخ

مستقبل وطن:

حسن قنديل علي

الإعادة:

مستقبل وطن

- أشرف ممدوح

- علي محمد علي

- محمد ابراهيم عبد الحميد (النور)

البحيرة:

مستقبل وطن:

-السيد القفاص

- أمين جابر

- عادل حسن

- أحمد محمد عبد الرحمن

- عيد علي مهدي

- محمد حميدة

محمد سعد زكي

الجيزة

مستقبل وطن

- عادل ناصر

- عصام هلال عفيفي

- أحمد قطب

- عمر زايد

- أحمد دياب

- عمرو عبده

- محيي حافظ

الإعادة بين

- عمرو القماطي – مستقبل وطن

- مصطفى يوسف أبو زيد

بني سويف

مستقبل وطن:

أحمد محسن مبارك

محمد علي عبد الفضيل

الإعادة:

نبيل ثروت (مستقبل وطن)

شعبان عبد العليم (النور -توفاه الله)

أحمد سرور سليمان (مستقل)

الفيوم

مستقبل وطن

وليد عبد الرحمن

عمرو أبو السعود

حاتم المليجي

المنيا

مستقبل وطن:

زين العابدين أحمد محمد

محمد عبد الحميد صالح

طارق حسن محمد

معتز احمد صفوت

أشرف حسين

أسيوط

مجدي عبد الرحيم سليم (مستقبل وطن)

الإعادة:

مستقبل وطن

عصام الدين عبد الغني

محمد عبد المنعم زين

مصطفى محمود ابراهيم

سوهاج

الإعادة:

مستقبل وطن:

مجدي أحمد محمد

محمود عبد الرحيم أبو سديرة

عبد الحكيم حساني

أحمد فوزي

مصطفى قدري





قنا

الإعادة:

محمد كمال محمود (مستقبل وطن)

عبد الفتاح حسن أحمد (مستقل)

ابو النجا محمود عثمان (مستقبل وطن)

عبد الراضي عربي (الشعب الجمهوري)

سيد احمد فؤاد (حماة الوطن)

نبيل بخيت (المؤتمر)

الأقصر

الإعادة:

الضوي أحمد الضوي (مستقبل وطن)

محمد فتحي عبد القادر (مستقبل وطن)

محمد عبد العليم حسين (مستقل)

محمد عطا الله اسماعيل (مستقل)

أسوان

إعادة

مجدي الدين حسيبو (مستقبل وطن

محمد الانور سليمان (مستقبل وطن

مصطفى جمعة (مستقل

ياسر عبد الحميد (مستقل

جنوب سيناء

علي عطوة (مستقبل وطن (

شمال سيناء

سالم شتيوي - مستقبل وطن

البحر الاحمر

محمد سعيد حسب النبي - الشعب الجمهوري

مطروح

رزق علواني عبد الحميد - مستقبل وطن

صابر مصطفى محمد - النور





الوادي الجديد:

محمد علي أحمد السيد - مستقبل وطن