قومي المرأة يهنئ الفائزات فى المرحلة الأولى لانتخابات الشيوخ

قدم المجلس القومى للمرأة خالص التهاني إلى جميع السيدات الفائزات في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ .









وقالت الدكتورة مايا مرسى إن النائبات خضن معركة انتخابية شرسة ، وفى ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، وأثبتنّ أن المرأة قادرة على المنافسة وإثبات ذاتها ، معربة عن تطلعها أن تحقق المرأة قدرا أكبر من التمثيل في مجلس الشيوخ خلال جولة الإعادة .







