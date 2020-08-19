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أخبار البلد

قومي المرأة يهنئ الفائزات فى المرحلة الأولى لانتخابات الشيوخ

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:33 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
قدم المجلس القومى للمرأة خالص التهاني إلى جميع السيدات الفائزات في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ .


وقالت الدكتورة مايا مرسى إن النائبات خضن معركة انتخابية شرسة ، وفى ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، وأثبتنّ أن المرأة قادرة على المنافسة وإثبات ذاتها ، معربة عن تطلعها أن تحقق المرأة قدرا أكبر من التمثيل في مجلس الشيوخ خلال جولة الإعادة .


 وعبرت عن ثقتها في أن فوزهن سوف ينعكس بالإيجاب على أداء المجلس ، مشيرة إلى أن العضوات الجدد سيمثلنّ كتلة قوية وهامة في مجلس الشيوخ وسيؤدين دورا رائدًا ووطنيا، متمنية لهن المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.
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