قومي المرأة يهنئ الفائزات فى المرحلة الأولى لانتخابات الشيوخ

قدم المجلس القومى للمرأة خالص التهاني إلى جميع السيدات الفائزات في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ .
وقالت الدكتورة مايا مرسى إن النائبات خضن معركة انتخابية شرسة ، وفى ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، وأثبتنّ أن المرأة قادرة على المنافسة وإثبات ذاتها ، معربة عن تطلعها أن تحقق المرأة قدرا أكبر من التمثيل في مجلس الشيوخ خلال جولة الإعادة .
وعبرت عن ثقتها في أن فوزهن سوف ينعكس بالإيجاب على أداء المجلس ، مشيرة إلى أن العضوات الجدد سيمثلنّ كتلة قوية وهامة في مجلس الشيوخ وسيؤدين دورا رائدًا ووطنيا، متمنية لهن المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.