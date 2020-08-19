محمد عزمي عقب فوزه بمقعد الشيوخ: المهمة ثقيلة وجاهزون لتحملها لأجل مصر

وجه محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد بحزب الحركة الوطنية المصرية، الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي أصر على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ متجاهلا دعوات ومزاعم أعداء الوطن والحياة، وضرب بأكاذيبهم عرض الحائط، ليساهم في بناء مصر الحديثة، من خلال بناء المؤسسات الديمقراطية.





وأكد عزمي في بيان له عقب اعلان فوزة رسميًا في انتخابات مجلس الشيوخ، عن القائمة الوطنية من اجل مصر ممثلا عن حزب الحركة الوطنية المصرية وتنسيقية شباب الاحزاب، أنه سيبذل قصارى جهده وسيصل الليل بالنهار حتى يحقق ويلبي مصالح المواطنين والعمل على سرعة إنجاز التشريعات التي تصب في النهاية في مصلحتهم.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ ان المجلس يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، فالتركة ثقيلة وتنوء عن حملها الجبال نظرا للعدد الكبير من القوانين والتشريعات العالقة بسبب ضغط العمل على مجلس النواب علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن التعاون والانسجام سيكون شعار المرحلة المقبلة لأنهما أساس نجاح أي فريق عمل.





وجدد عزمي تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد بدون مبالغة طوق النجاة الذي أرسله الله عز وجل لإنقاذ مصرنا الحبيبة، من الأخطار التي تحيط بها من حدب وصوب، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يقود سفينة الوطن كربان ماهر وبفضل سياساته الحكيمة بات مصر قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الاستقرار واللحاق بركب الدول المتقدمة.





وأكد عزمي أن خير دليل على حكمة وحنكة الرئيس السيسي، نجاح مصر في تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ التي هزت جميع دول العالم بلا استثناء، لكنها كانت في مصر تحت السيطرة دائما بفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية المبكرة التي اتخذتها الدولة، بالإضافة إلي تعافي الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أصر على تنفيذه الرئيس السيسي غير عابئ بشعبيته لأنه يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن.