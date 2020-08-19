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انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى محافظات الغربية والسويس والمنيا والشرقية وشمال سيناء

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:29 م
انطلاق سيارات توزيع
انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي
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محمود ضاحي
انطلقت اليوم الأربعاء  أربع سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف إلى محافظات: (الغربية والسويس والمنيا)، بواقع (4) أطنان لكل من محافظة شمال سيناء والمنيا، و(3) لمحافظة الشرقية والغربية، و(2) طن لمحافظة السويس، ونظرًا لطول المسافة انطلقت سيارة شمال سيناء أمس الثلاثاء لتصل اليوم  وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.


وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.


وطالبت بعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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