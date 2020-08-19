نشرة أخبار التوك شو ... الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة استحقاق مجلس الشيوخ.. والموجة الثانية لفيروس كورونا ستبدأ فى تلك الحالة

تناولت برامج التوك شو، خلال اليوم، الأربعاء العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور التالية...













قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس الشيوخ انتهت جولتها الاولى واليوم نعلن نتيجة الانتخابات .









وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال كلمته فى مؤتمر صحفي عالمي أن عدد المتقدمين للترشح ومن استوفى منهم من الشروط المقررة قانونا 797 مترشحا على المقاعد الفردية و100 مترشح على القوائم ومثلهم احتياطى فى 4 قطاعات والتزمنا حدود الشرعية الدستورية بأن نفذنا ما صدرت الطعون من أحكام قضائية ..









وتابع أن انتخابات الشيوخ أجريت خارج مصر على مدار الأحد والاثنين الموافقين 9 ، 10 أغسطس أما فى الداخل فى يومى 11 ، 12 من الشهر الجارى ، مؤكدا ان انتخابات الشيوخ كانت تنافسية ترشح خلالها من استوفى الشروط المقررة قانونيا وأبدى الرغبة فى الترشح وتمت وفق أعلى إجراءات النزاهة والشفافية .









وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة استقبلت 49 تظلما خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وفصلت فيها جميعها، وانتهت فى البعض منها الى عدم قبولها شكلًا، مؤكدًا أن الهيئة هي المنوط بها اعلان النتائج النهائية دون غيرها.









وأضاف لاشين خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أنه اصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84 .58% وعدد الاصوات الباطلة مليون و381 الفا بنسبة 15.42%.









وأوضح انه اعتمد فوز كل من فى المقاعد الفردية في القاهرة عبد الحى رفاعى محمد عبيد، واحمد صبور، وجمال ابو الفتوح ابراهيم، وياسر محمد زكى، وفؤاد القاضى، ومحمد المنزلاوى، واحمد سمير سيد زكريا، ورأفت كمال سوس، وهادى لويس مرجان.













قال الدكتور مصطفى محمدي، خبير الامصال، إنه يجب الحذر الشديد خلال التعامل فى الحياة العامة، على الرغم من تراجع أرقام تسجيل الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يجب اتباع الاجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعى وغسيل اليدين جيدًا وارتداء الكمامة.









وأضاف خبير الامصال، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن الأرقام المعلنة بخصوص أعداد الإصابة بفيروس كورونا أقل بكثير من الواقع، ولكن الأرقام التى يتم تسجيلها هى عدد الحالات التى لجأت للمستشفيات فقط لتفاقم حالات الإصابة.









وتابع أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا تتراجع وتدعو للتفاؤل ولكن علينا التفاؤل بحذر، منوهًا الى أن التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوورنا هو السبب الرئيسي فى تراجع أعداد الإصابة.









وأوضح أن الموجة الثانية لفيروس كورونا ستبدأ بعد انتهاء الموجة الاولى، مؤكدًا أنه لا يوجد أى دولة فى العالم سجلت انتهاء الموجة الاولى لفيروس كورونا حتى الآن.









قالت سلوى سامي، القائم بأعمال وزارة الإسكان، إن نفق عرابي واحد من المشاريع القومية الهامة التي تقام في محافظة الشرقية وفقا لتوجيهات المحافظ، وهو لربط شرق الزقازيق بغربها، والشركة المنفذة للمشروع هي شركة المقاولون العرب.









وتابعت خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه كان هناك صعوبة في ربط شرق وغرب الزقازيق والوصول لها بسبب شريط السكة الحديد ولذلك تم اتخاذ القرار بناء النفق مما يحل من مشكلة التكدس المروري والازدحام في تلك المنطقة.









وأوضحت ان النفق طوله 350 مترا، مكون من 4 حارات، 2 لكل اتجاه، بالإضافة الى ان هناك خطة لعمل نفق آخر لوصل شارع فاروق للغار لتسهيل حركة الخروج للقاهرة مباشرة دون التكدس داخل المحافظة.









وواصلت ان تكلفة النفق 100 مليون جنيه، ومدة تنفيذه عامان، وبدأ التنفيذ فيه منذ شهر نوفمبر 2018، ومن المفترض الانتهاء منه في نوفمبر 2021، وتم الانتهاء من 62% من الأعمال فيه.













قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن بحر مويس هو واحد من الأماكن المثيرة للجدل، وهذا لتعدد أقاويل الكثير من التاريخين إنه البحر الذي ألقي فيه سيدنا موسى، وأن هذه التساؤلات اعطت اهمية كبرى، معقبًا: "انا مقدرش اجزم بالكلام ده".









وتابع الدكتور ممدوح غراب، أثناء حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا البحر شهد تاريخا كبيرا يجب ان يوضح للكل من قبل المتخصصين، لافتًا الى ان بالمحافظة أكثر من مكان عليه جدل كبير مثل البئر الذي شربت منه العائلة المقدسة وغيرها وهذا يعطي للمحافظة طبيعة خاصة وروحا مختلفة.









وأضاف ان بحر مويس بحر مبارك، لأنه ايضًا هو المصدر الرئيس للري ومياه الشرب وهو ممتد حتى شمال المحافظة، مشيرًا إلى ان المحافظة زراعية و 87% من أراضيها مزروعة بالمحاصيل.









ولفت إلى ان هناك الكثير من المشروعات إنتاج المزارع السمكية لان بحر مويس وحده لا يكفي المحافظة من إنتاج الأسماك، وهناك من تلك الاسماك ما يصدر او توزيعه على الاسواق الكبرى.

















قال الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة ، إن مصر الآن في مرحلة تسمي "التفاؤل الحذر" ، بالنسبة لانتشار فيروس كورونا ، مؤكدا أنه لا يوجد فيروس يظهر ويختفي ، ولكن تقل أعراضه فقط ويمكن السيطرة عليه .









وأضاف الدكتور حسام حسني ، خلال حواره لـ برنامج الستات ميعرفوس يكدبوا " ، المذاع على فضائية سي بي سي ، أن مصر وصلت لمرحلة السيطرة ، ولكن لم ننتصر بعد على فيروس كورونا بالكامل.









وأشار رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا ، إلى أن فيروس كورونا مازال يصيب عددا من المواطنين ، على الرغم من أرتفاع نسب التعافي منه ، وإنخفاض نسبة الوفيات ، لافتا إلى أن وزارة الصحة أعلنت قبل ذلك بأن نسبة التعافي وصلت لـ 62% يوميا ، مما يدعو للتفاؤول ، الذي لا يدفع للإهمال في تطبيق الإجرءات الإحترازية .









ولفت " حسني" ، إلى أنه في حالة فقدان السيطرة على فيروس كورونا ، ستعاود أرقام الإصابة في الإزدياد ، مؤكدا أنه لايوجد عرض من أعراض فيروس كورونا إلا وهو شديد في بدايته .









وتابع : أن نجاح القضاء على الفيروس ، جاء بمساعدة المواطنين في تطبيق الإجرءات الاحترازية ، والإهمال يدعو للقلق.













الإغلاق يعود مجددا.. منظمة الصحة العالمية تعلن عن تطور جديد بشأن كورونا









قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها, إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدأت ترتفع مجددا، وهو ما دفع بعض الدول للعودة لعملية الإغلاق مرة أخرى.









ووصل إجمالي الإصابات حول العالم إلى أكثر من اثنين وعشرين مليون حالة, وعدد الوفيات تجاوز سبعمائة وثمانين ألفا.









وبدأت بعض دول العالم الإغلاق مرة أخرى وفرض الإجراءات الاحترازية بتشدد مرة أخرى فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا، حيث سجلت فرنسا أكثر من الفى حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقررت فرض الزام اتردء الكمامة فى الاماكن العامة والخاصة اجباريًا.









وسجلت ايطاليا زيادة اعداد الإصابة بفيروس كورونا بين عدد من الشباب خاصة الذين كانوا يقضون عطلة الصيف.









وتدخل قيود جديدة حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية أيضا بعدما نجحت حتى الآن في السيطرة على الوباء بفضل استراتيجية متقدمة للفحوص ومتابعة المخالطين للمصابين.



