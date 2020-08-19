نقابة مهندسي القاهرة تتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي المعلومات المضللة حول "أرض الفيوم"

تسبب إعلان نقابة المهندسين بالقاهرة عن بيع أراضي بالفيوم متوفر فيها مصادر الرى النيلى، في أزمة داخل النقابة خصوصا بعد تكذيب هذا الأمر من جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بل واتهموها بخداع للمواطنين.





وعلقت نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، برئاسة المهندس هشام أبو سنة، رئيس النقابة على ماتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بخصوص الإعلان المنشور على صفحة نقابة مهندسي القاهرة، بشأن شركة ثري لاند للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي، والمتضمن الإشارة لخطاب صادر من إدارة الموارد المائية والري بشرق الفيوم، بدون تاريخ أو صادر أو تسجيل، ولم يحدد به موقع الأرض أو إحداثياتها.

وقال هشام أبوسنة نقيب مهندسي القاهرة" فى تصريحات لـ "صدى البلد ": "نحن بصدد إعداد ملف كامل حول الموضوع لعرضه على نقيب المهندسين"، موضحا أن الخطاب سيتضمن كافة المستندات الدالة على أن كل ما تم تداوله من بيانات لا يمت للواقع بصلة، بل ومضلل، وسيتضمن أيضًا كل ما يثبت ملكية الأراضي لشركة ثري لاند، وأن تلك الأراضي تتوافر لها مصادر مياه وكذا كهرباء.





وأشار إلى أن هناك مستندات أخرى تؤكد مصداقية الإعلان المنشور على صفحة نقابة مهندسي القاهرة والناتج عنه تعاقد ما يقارب من 16 مهندسًا لم يتقدم أي منهم بشكوى حول عدم توافر حصة المياه أو الكهرباء أو حتى عدم وفاء الشركة بأي من التزامتها وفق بنود التعاقد.





وأوضح أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة كل من نشر أو ساهم في نشر أي أخبار مضللة على خلاف الواقع والحقيقة.





وأكد أن النقابة على أتم الاستعداد لإطلاع كل من يرغب على المستندات الخاصة بالمشروع في مقر النقابة، تأكيدًا لمصداقيتها، وسيتم نشر كامل المستندات فور عرضها على نقيب المهندسين.





يشار إلى أن بيانا انتشر مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعى تضمن الآتى :" بصفتنا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وبصفتنا الأعضاء الشرعيين المنتخبين بمجلس نقابة القاهرة الفرعية ٢٠١٨، وبناءا على ما تلقيناه من العديد من الإتصالات من بعض الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمساعدتهم فى الإستفسار والتحقق عن ما تم ويتم بثه ونشره بصوره متكررة على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة على الفيس بوك بخصوص الدعاية والتسويق لبيع أراضى بزمام محافظة الفيوم والتابعة لإحدى شركات المقاولات واستصلاح الاراضى ... حيث أن هذه الإعلانات تضمنت الإدعاء بأن مصدر الرى نيلى ومتوفر لخداع وتصدير الأوهام من أجل اصطياد العديد من الضحايا من المهندسين.





وأضاف البيان: "إنطلاقا من واجبنا الوطنى فى كشف ومحاربة الفساد، وواجبنا النقابى فى الحفاظ على سمعة وهيبة نقابة المهندسين المصرية، وواجبنا تجاه زملاءنا أعضاء الجمعية العمومية لحمايتهم من التعرض لأى خديعة أو مساءلة قانونية، تم التحقق من الموقف القانوني للأراضى التابعة لهذه الشركة من الإدارة العامة لرى شرق الفيوم حيث أفادوا بأن هذه الأرض غير مقررة الرى، وأنهم قاموا بتحرير محضر مخالفة رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وجارى إتخاذهم للإجراءات القانونية طبقا لقانون الرى والصرف رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ ولائحته التنفيذية وأنه فى حال شراء أى شخص لهذه الأراضى يقع تحت طائلة القانون".





وتابع البيان: "حيث أن ما تقوم به نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة بالتسويق المتكرر لهذه الشركة و الإعلان أن الأراضى المذكورة لها مصدر رى مقنن، وحيث أن هذا الإجراء يعد من قبل التضليل والتدليس على أعضاء الجمعية العمومية وايهامهم بمعلومات غير صحيحة ومجهولة المصدر مما يصب في غير صالح النقابة و أعضائها ويؤدى إلى عدم مصداقية النقابة واتهامها بما لا يليق بكونها ممثلة للمهندسين والاستشارى الأول للدولة، وكان ينبغي أن تقوم نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة بالتحقق من كافة المستندات الخاصة بالشركة والأراضي الخاصة بها قبل أن تشرع فى توقيع عقود بأسم النقابة مع الشركة ومنحها الإعلان الرسمى المتكرر على صفحة نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة على الفيس بوك، ومنحها منفذ دائم داخل مقر النقابة لتلقي طلبات شراء الاراضي مما يثير التساؤلات والشك والريبة في العلاقة التي تربط النقابة بهذه للشركة حيث يعد ذلك خارج عن إختصاص النقابة وأهدافها التى أنشأت من أجله.



