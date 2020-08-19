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رياضة

الأهلي فى ضيافة المصري فى الدورى على استاد برج العرب ٢٩ أغسطس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:52 م
لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والمصري
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يسري غازي

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي المصري نظيره الأهلي على إستاد برج العرب يوم ٢٩ أغسطس الجارى فى إطار الحولة ال ٢٣ بالدورى الممتاز.

ومن المقرر إقامة اللقاء فى تمام الساعة  الثامنة والنصف مساءا على ملعب برج العرب فى الاسكندرية.

يذكر ان إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن مواعيد ثلاث جولات جديدة لمسابقة الدوري الممتاز اعتبارا من الأسبوع ال 23 المقرر أن ينطلق 29 أغسطس الحالي.

وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن جدول الدوري جاهز كاملا، إلا أن الإعلان اكتفى بهذه الجولات الثلاثة لعدم معرفة المواعيد النهائية لارتباطات الأهلي والزمالك الأفريقية ومن منهما سيلعب يوم 25 أغسطس الحالي ومن سيلعب 26 من الشهر نفسه، حيث سيتحدد على ضوء ذلك تسلسل مواعيدهما ومواعيد منافسيهما في المسابقة المحلية.

أضاف الزناتي أن الظروف الاستثنائية التي تعرض لها فريق المصري من حالة تفشي إصابات كورونا بين صفوفه وتأجيل 3 مباريات له، وهو ما يحعلنا في حاجة للحصول مجددا على الموافقات الأمنية الخاصة بالمواعيد الجديدة لمباريات المصري  بعد إعادة ترتيبها وفقا لظروفه ولظروف الفرق المنافسة له في تلك المباريات.
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