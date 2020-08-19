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محافظات

رد الجميل لجيش بورسعيد الأبيض.. نائبا مستقبل وطن يطالبان بضم الحميات والصدر للتأمين الصحي الشامل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى

تقدم نائبا حزب مستقبل وطن عن محافظة بورسعيد سعاد المصري ومحمود حسين بطلب عاجل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية وذلك بشأن ضم مستشفى الحميات والصدر بمحافظة بورسعيد لهيئة التأمين الصحي الشامل ، وذلك بعدما قدم الطاقم الطبي بهما نموذجًا مشرفًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

طالبت النائبة سعاد المصري في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب بضم "الحميات والصدر" للتأمين الصحي الشامل ومساواة الأطقم الطبية والتمريض بزملائهم العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية .

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وأكدت "المصري" أن الطاقم الطبي بمستشفى الحميات والصدر قد وقفوا علي خط النار في مواجهة فيروس كورونا وكانا الملاذ لشعب بورسعيد واستطاعوا ان يحاصرا المرض وتحملت الأطقم الطبية فترة عصيبة كانوا يعملون خلالها 24 ساعة لعبور الأزمة مطالبة بالمساواة بينهم وبين العاملين بمستشفيات التأمين الصحي الشامل ماديًا .


يذكر أن النائبة سعاد المصري كانت قد نجحت في الحصول على موافقة وزير التعليم العالي علي طلب تقدمت به لاستخدام أجهزة طبية كان قد تم التعاقد عليها لصالح مستشفي بورسعيد الجامعي الجاري إنشاؤها لصالح مستشفيات بورسعيد لحين الانتهاء من بناء المستشفي الجامعي وبدلًا من وجود الأجهزة الطبية داخل المخازن ليستفيد منها أهالي بورسعيد .


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