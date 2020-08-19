السعودية تعلن غدا بداية العام الهجري الجديد

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، عن رصد هلال شهر محرم في مرصد تمير، وذلك باعتبار غد الخميس بداية العام الهجري الجديد.





وتستطلع دار الإفتاء المصرية بعد أذان المغرب اليوم الأربعاء من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال شهر المحرم لعام 1442 هجريا، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن غدًا الخميس الموافق 20 أغسطس غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد.









وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال العام الهجري الجديد وأهلة الشهور الهجرية تنتشر في 8 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية هي: 6 أكتوبر وأسوان وقنا وسوهاج ومطروح والوادى الجديد والواحات والفيوم، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية لإعلان البيان الشرعي والرسمي وبداية الشهر الهجري من عدمه .









وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة العام الهجري الجديد ورأس السنة الهجرية يوافق غدًا الخميس 20 أغسطس الجاري، حيث ولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأربعاء 29 من ذى الحجة 1441هـ (يوم الرؤية).