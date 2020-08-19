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رياضة

نادي سموحة يغرّم ناصر ماهر.. تفاصيل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:25 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
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حسام الحارتي
وقع حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عقوبة مالية على لاعب الفريق ناصر ماهر .


جاء ذلك؛ بسبب اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على استبداله في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري.


وأكد مصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قيمة العقوبة المالية التي تم توقيعها على اللاعب بلغت 50 ألف جنيه، عقب موافقة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على توقيع العقوبة على لاعب الفريق بسبب تصرفاته غير المقبولة .


وانتهت أحداث مباراة سموحة وإنبي بالتعادل السلبي فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


وشهدت الدقيقة 45 من زمن المباراة أخطر فرص اللقاء عندما توغل أحمد علي واستغل خطأ مدافع سموحة  داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس عمر صلاح وحاول محمد شريف تسديد الكرة ولكنها مرت من أمامه بشكل غريب.


وأهدر أحمد حسن مكي مهاجم سموحة كرة خطيرة فى الدقيقة 81 من زمن المباراة ، بعدما استلم الكرة خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مرر الكرة أمام المرمى ولكن مرت من أمام لاعب سموحة ايدي ايمومو لخارج الملعب ، لتنتهي احداث المباراة بالتعادل السلبي.


 التعادل رفع رصيد انبي النقطة 26 فى المركز السابع  بينما ارتفع رصيد سموحة الى النقطة 27 فى المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
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