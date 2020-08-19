نادي سموحة يغرّم ناصر ماهر.. تفاصيل

وقع حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عقوبة مالية على لاعب الفريق ناصر ماهر .









جاء ذلك؛ بسبب اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على استبداله في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري.



وأكد مصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قيمة العقوبة المالية التي تم توقيعها على اللاعب بلغت 50 ألف جنيه، عقب موافقة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على توقيع العقوبة على لاعب الفريق بسبب تصرفاته غير المقبولة .









وا نتهت أحداث مباراة سموحة وإنبي بالتعادل السلبي فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



