الدفاع الروسية: اعتراض طائرة تجسس أمريكية على الحدود

ذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية أن وزارة الدفاع الروسية قالت يوم الأربعاء إنها اعترضت طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق.









ونقلت "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة التجسس الأمريكية ابتعدت عن الحدود الروسية عندما اقتربت منها طائرة روسية.









وشهدت الأيام القليلة الماضية تكرار اعتراض المقاتلات الروسية لطائرات أمريكية.









وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الاثنين، أن مقاتلتين من طراز "سوخوي-27" انطلقتا من قاعدتهما، لمراقبة طائرات أجنبية، عند اقترابها من الحدود الروسية، فوق مياه بحر البلطيق والبحر الأسود.









وأشارت القناة إلى أنه في المرة الأولى، تابعت المقاتلة الروسية، طائرة استطلاع أمريكية من طراز RC-135، عند اقترابها من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق، فيما حلقت مقاتلة روسية لاعتراض ومراقبة طائرة استطلاع استراتيجية من RC-135 أمريكية، وطائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية P-8A Poseidon، وكذلك طائرة استطلاع بريطانية من طراز R-1 Sentinel تابعة للبحرية البريطانية، عند اقترابها من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.



