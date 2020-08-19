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رياضة

كارتيرون يقسو على لاعبي الزمالك في تدريبات شاقة قبل مباراة القمة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:21 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة.

يأتي هذا على هامش المران الجماعي المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل  باستاد القاهرة الدولي.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي على مشاركة اللاعبين في التدريبات البدنية، التي شهدت فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني.

كما شهدت التدريبات فقرة بدنية آخري تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الاحمال بالفريق، شملت تمارين الركض حول الملعب، وبعض التدريبات الإضافية.

وكان الفريق استأنف تدريباته عقب مباراة أمس أمام نادي مصر ببطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة ٢١ ببطولة الدوري الممتاز.
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