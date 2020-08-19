المغازي: مجلس الشيوخ سيساعد على اتخاذ القرارات المصيرية بالدولة..فيديو

أكد الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري أنه سيكون هناك دور استشاري وهام لمجلس الشيوخ مؤكدا انه يساعد على اتخاذ القرارات المصرية بالدولة .





وأضاف المغازي خلال لقاء له لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن مجلس الشيوخ بمثابة مجلس استشاري بمستوى عالي مشيرا إلى انه يكمل الدور الذى حدده الدستور المصرى.





وتابع أستاذ القنانون الدستوري أن مجلس الشيوخ سيكون معاونا لمجلس النواب بطريقة كبيرة مؤكدا أنني اتمنى أن تكون جولة الاعادة التى ستتم توضح الخريطة التشريعية والسياسية والتنوع فى الأحزاب .





واشار المغازي إلى أن التنوع سيمثل الشعب المصري ويمثل نجاح الدولة المصرية موجها الشكر لمؤسسات الدولة المصرية فى اجتياز الإختبار الصعب.