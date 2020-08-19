سرقة أغنية أماكن السهر لـ عمرو دياب.. تفاصيل

انتشرت خلال الساعات الماضية نسخة مسربة من كليب الهضبة عمرو دياب الجديد "أماكن السهر" على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.



وناشد مؤلف الأغنية تامر حسين، جمهور عمرو دياب بعدم إعادة نشر الكليب المسرب وكتب على صفحته بموقع "فيسبوك": "الكليب اتسرب وأتمنى من الصفحات المحترمة اللى بتحب الفنان عمرو دياب وبتدعمه ماتنشرش الفيديو عشان تلم لايكات".





الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.





يذكر أن شبكة نتفليكس العالمية أعلنت تعاقدها مع عمرو دياب إلى تقديم مسلسل عالمي عبر منصتها.









وقال النجم عمرو دياب: "أنا سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورًا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله".