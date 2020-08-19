الجماهير تحكى ذكرياتها مع مباراة القمة.. فيديو

قطبين لطالما كانا عمود الكرة المصرية ،مصدر الترفيه الأساسى والمنافسة، ذكريات لم ينسوها جماهير القلعة الحمراء والبيضاء على مر السنوات، مباريات القمة بين القطبين هم محل إهتمام جماهير المرة المصرية جميعهم.





ولذلك رصدت عدسة صدى البلد ذكريات جماهير الناديين وأكثر مباراة تحمل طابع خاص لديهم.





قال محمد أحمد أنه يشجع القلعة الحمراء وأن مباراة القمة تحمل اكثر الأجواء منافسة لديه لأنها تكون مع غريم النادى الأهلى الأساسى الزمالك ولذلك يفرغ ما لديه من أعمال حتى تتسنى له الفرصة لمتابعتها.





وأضاف كمال حسن أنه ينتمى للكيان الأبيض ولكن مبارة القمة تمثل له أمتع الاوقات وان دائما ما يمثل الأهلى الغريم الأساسى لنادى الزمالك وأضاف أن الأعلى منافس قوى خصيصا انه يلعب جديا لآخر دقيقة فمن المتوقع التسجيل فى اى لحظة.





وأكد سيد عبدالرحمن أن مبارة ال ١/٦ الشهيرة هى أشهر مباراة وامتع مباراة من مباريات القمة بالنسبة له وأن ذكرياته معها تمثلت فى تواجده مع عائلته الأهلاوى منهم والزملكاوى وكانت المباراة كالصاعقة على مشجعة نادى الزمالك.



