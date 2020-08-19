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رياضة

شاهد .. فيدرر يفاجئ فتاتين وينافسهما في التنس على سطح منزل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قام السويسري روجر فيدرر ، بطل البطولات الكبرى عشرين مرة ، بزيارة مفاجئة يوم السبت إلى فيتوريا وكارولا ، الفتاتين الإيطاليتين اللتين انتشر فيديو لهما تلعبان فيه مباراة تنس على السطح خلال فترة الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا في إيطاليا.

 
واشتهرت الفتاتان، فيتوريا أوليفيرا، 13 عامًا، وكارولا بيسينا، 11 عامًا،  على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو يظهر لعب كلتيهما في مباراة تنس عبر سطحي منزليهما، في فينالي ليجوري.


وانتشر المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ليحقق نسبة مشاهدة فاقت الـ 20 مليونا .
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