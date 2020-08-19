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أخبار العالم

اشتعال النيران في مستودع صناعي بولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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شريف سيد
تصاعدت ألسنة اللهب داخل مستود صناعي في منطقة جراند بريري، بولاية تكساس الأمريكية، وسط اشتعال النيران بشكل كثيف. 

ويظهر في شريط الفيديو الذي نشرته شبكة سكاي نيوز البريطانية اشتعال النيران في جميع أجزاء المستودع الصناعي بولاية تكساس الأمريكية، وسط محاولات لإخماده. 

ومن ناحية أخرى، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى أكثر من 170 ألف وفاة. 

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة 5.4 مليون أمس الأحد.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الحالات وعدد القتلى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم. 
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