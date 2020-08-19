قبل مباراة القمة.. عبد الله جمعة ينشر صورة له.. شاهد

شارك عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر عبد الله جمعة بالصورة التي نشرها عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام، مرتديا تيشرت نادي الزمالك.





ويستعد فريق الكرة بنادى الزمالك، لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز







