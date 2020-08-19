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رياضة

قبل مباراة القمة.. عبد الله جمعة ينشر صورة له.. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:39 م
عبد الله جمعه
عبد الله جمعه
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مصطفى كرم
شارك عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عبد الله جمعة بالصورة التي نشرها عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام، مرتديا تيشرت نادي الزمالك.

ويستعد فريق الكرة بنادى الزمالك، لمواجهة  الأهلى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز


وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن  الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قرر عدم حسم أمر  المُعارين لأندية محلية خلال الأيام الحالية
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