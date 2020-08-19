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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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نبيل أبو السعود
تقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ومنسوبي جامعة الفيوم، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٢هـ.


وتمنى رئيس الجامعة أن يكون العام الهجري الجديد عام خير ورخاء على مصرنا الغالية، ودعا إلى ضرورة الاقتداء والتحلي بالأخلاق والقيم الإسلامية النبيلة التي حملتها رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من دروس الهجرة النبوية الشريفة.

وأضاف الدكتور أحمد جابر "نبتهل إلى الله تعالى أن يكون عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات ".
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