رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ومنسوبي جامعة الفيوم، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٢هـ.









وتمنى رئيس الجامعة أن يكون العام الهجري الجديد عام خير ورخاء على مصرنا الغالية، ودعا إلى ضرورة الاقتداء والتحلي بالأخلاق والقيم الإسلامية النبيلة التي حملتها رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من دروس الهجرة النبوية الشريفة.



