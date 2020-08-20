الوطنية للانتخابات: اقتراع الشيوخ تم وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهية الدولية.. و9 ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم.. والإعادة على 26 وحسم 74 مقعدا فرديا في الجولة الأولى

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في مجلس الشيوخ

نظر ٤٩ تظلم ورفض بعضهم شكلهم والآخرين موضوعا









أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أن عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بلغ ٨ ملايين و٩٥٩ ألفا و٣٥ ناخبا من أصل ٦٢ مليونا و٩٤٠ و١٦٥ بنسبة ١٤.٣٢ ٪.





وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٧ مليون و٥٧٧ ألف و٧٤١ صوتا بنسبة ٨٤.٥٨٪ والأصوات الباطلة مليون و٣٨١ ألف و٢٩٤ صوتا بنسبة ١٥.٤٢ ٪.





وأضاف أن الانتخابات أسفرت عن حسم ٧٤ مقعدا بالنظام الفردي وتجرى الإعادة على ٢٦ مقعدا يومي ٦ و٧ سبتمبر في الخارج و٩ و١٠ سبتمبر في الداخل؛ فيما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر النتيجة في الأربعة دوائر بعد حصولها على نسبة تصويت تعدت ٥ ٪ من عدد الأصوات الصحيحة التي شاركت في الانتخابات.





وتابع أنه تجرى جولة الإعادة في مجلس الشيوخ ستكون في ١٤ محافظة؛ وتجرى جولة الإعادة يومي ٦و٧ سبتمبر في خارج مصر؛ و ٨ و٩ سبتمبر في الداخل.









وتجرى الإعادة في محافظة القليوبية بين أبو سريع عفيفي وخالد عرمان؛ وفي المنوفية بين هشام الحاج وحسن أبو القمصان وصلاح عبدالمعبود ومحمود شرارة؛ وفي كفر الشيخ بين أشرف عبد الونيس وعلي العجواني والسيد خليفة ومحمد منصور.





فيما تجري الاعادة في محافظة الجيزة بين عمرو إبراهيم ومصطفي ابو زيد؛ وفي بني سويف بين نبيل حميده واحمد سرور الذي تم تصعيده للإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات لكونه حل في ترتيب مجموع الأصوات بعد المرشح المتوفي شعبان أحمد شعبان؛ وفي أسيوط بين عصام الدين عبد الغني ومحمد قرشي ومصطفي محمود وعادل حجازي وهشام يوسف ومنتصر مالك.









وفي سوهاج تجرى الإعادة بين مجدي خراجه ومحمود ابوسديرة وعبد الحكيم الحساني وأحمد فوزي ومصطفي الشريف وعمر عثمان ومصطفي محمد ومحمود سيد وهاشم محمد واسماعيل ابوكريشة؛ وفي قنا بين ابوالنجا المحرزي ومحمد كمال وعبدالراضي عربي وسيد ابوزيد ونبيل بخيت وعبدالفتاح دنقل.









وفي الاقصر بين محمد عبدالعليم والضوي عديسي ومحمد فتحي ومحمد عطاالله؛ وفي اسوان بين مجد الدين حسيبو ومحمد الأنور سليمان وياسر عبد الحميد ومصطفي جمعة؛ وفي دمياط بين أحمد البلشي وحمدي عبد المجيد؛ وبورسعيد بين عاطف محمد واحمد جادالله.





وتجرى الاعادة في الاسماعيلية بين عادل عبد الغني ورمضان امام؛ وفي مطروح بين رزق علواني وصابر مصطفى.





وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأربعة بانتخابات مجلس الشيوخ ، لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.





ووجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ الشكر لأجهزة الدولة التي تعاونت بشكل كبير مع الهيئة لخروج انتخابات مجلس الشيوخ بشكل جيد.





واختص لاشين بالشكر القوات المسلحة التى قامت بنقل 800 قاضي و55 طنا من الأوراق الانتخابية إلى المحافظات الحدودية والنائية والصعيد، كما وجه الشكر لقوات الشرطة التى قامت بتأمين اللجان الانتخابية.





وأوضح أن الاقتراع والفرز جرى تحت إشراف قضائى كامل وبمتابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية التى بلغ عددها 47 منظمة محلية، و14 منظمة دولية وأجنبية و3 مجالس قومية، فيما قام بتغطية الانتخابات 33 مؤسسة إعلامية محلية، و162 دولية.





وأضاف أن الانتخابات كانت تنافسية ترشح فيها من استوفي الشروط المقررة قانونا وابدي الرغبة في الترشح واجريت وفق اعلي معايير الشفافية والنزاهة الدولية؛ مضيفا أن الهيئة وقفت وقفة القاضي في حياده وتجرده في القضاء وادت عملها في إطار قانوني ومهني واخلاقي حاكم.





وتابع: جاءت انتخابات الشيوخ في ظل ظروف بالغة الصعوبة يعلمها القاصي والداني في العالم اجمع وهي جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة؛ ورغم كل ذلك استطاع شعب مصر العظيم ان يجتاز هذه الظروف باقتدار ويثبت للعالم اجمع انه قادر على مواجهة هذه الصعوبات مهما كلفه ذلك فخرج ليدلي بصوته في انتخابات حره ونزيهه شهدت بها جميع وكالات الانباء العالمية والعربية وقد شجعة على ذلك ما قامت به الدولة من توفير كافة الإجراءات الاحترازية حرصا منها على سلامة جمهور الناخبين وتمكينها لهم من الادلاء باصواتهم في جو تحفه الطمأنينة والسلامة توصلا الي تتنفيذ الاستحقاق الدستوري الجديد وهو اقامة غرفة نيابية ثانية ممثلة في مجلس الشيوخ ليقوم بدورة الدستوري والقانوني بالمساندة مع مجلس النواب ليعمل كلاهما من اجل اعلاء نهضة مصر.





وأضاف: قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتماس جميع السبل المؤدية الي التطوير فاستحدثت تطبيقا إلكترونيا لتوزيع القضاة واوصلته بموقع الهيئة الالكتروني لاخطارهم؛ تطبيقا لاخطار امناء اللجان ابماكن لجانهم؛ وطورت موقع الهيئة بما يسمح باخطار الناخبين بلجانهم.





وتابع: كان هناك تأخير في فتح عدد محدود من اللجان لتأخر وصول القضاة وكانت هناك بعض الشكاوي أثناء سير الانتخابات وتلقتها غرفة عمليات الهيئة وقامت بحلها في الحال وكانت غير مؤثرة في سير الانتخابات؛ سوى محالفة واخدة لضوابط الدعاية الانتخابية ووردت للهيئة من لجنة مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية بمحكمة جنوب القاهرة وتمت إحالتها للنيابة العامة.





وقال: نظرت الهيئة ٤٩ تظلما وفصلت فيهم جميعا وانتهي البعض الي عدم قبولها شكلا والبعض الآخر لرفضها موضوعا.