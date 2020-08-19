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رياضة

شريف أبو العينين: أكثر من 4 آلاف تقدموا للمشاركة في تنظيم مصر 2021 لليد في 3 أيام

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:56 م
كرة اليد
كرة اليد
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عمرو الحلواني
كشف شريف أبو العينين رئيس لجنة المتطوعين باللجنة المنظمة لبطولة العالم لرجال كرة اليد – مصر 2021، أن 4225 شابا وفتاة تقدموا للتطوع في تنظيم البطولة في 3 أيام فقط.


وقال أبو العينين: "بين مساء يوم 13 أغسطس ومساء 16 أغسطس، تقدم 4225 شابا وفتاة للتطوع، وهذا رقم كبير في هذه المدة الزمنية القصيرة".


وأردف "بلغ عدد المتقدمين من محافظة القاهرة 1937، ومن الإسكندرية 554، ومن باقي المحافظات 1774".


وأكمل "عدد الذكور المتقدمين للتطوع حتى الآن 2601، بينما بلغ عدد الإناث 1624".


وتقبل اللجنة بحسب أبو العينين من 50 إلى 70 استمارة تطوع في الساعة.


وشرح أبو العينين: "باب التسجيل سيغلق يوم 22 أغسطس، وستبدأ المقابلات مع المتقدمين في القاهرة بداية من 25 أغسطس في مركز التعليم المدني، وبعدها في محافظة الإسكندرية، حيث سيتم إجراء المقابلات في مكتبة الإسكندرية".


وأوضح "المجموعة التي ستجتاز المقابلات، سيتم تدريبها ضمن البرنامج التدريبي للمتطوعين لمدة ثلاثة شهور سيخضعون لـ 12 وحدة تدريبية، ومن سيجتاز التدريب بنجاح سيكون أحد الشباب المؤهل للمشاركة في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير".
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