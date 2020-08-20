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بين الناس

انقطاع مياه الشرب منذ 6 أيام يثير غضب أهالى بشتيل لعبة فى الجيزة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن شريف محمد حسين، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه فى عدد من الشوارع ومنها  شارع محمد حسين، وشارع محمد زكى ، بمنطقة لعبة فى حى بشتيل بمحافظة الجيزة منذ أكثر من 6 أيام.

 

ويقول فى رسالته : أن الأهالى تعانى من انقطاع المياه منذ 6 أيام وهناك العديد من الأطفال وكبار السن لذلك نعمل على نقل المياه من أماكن بعيدة ورغم تقديم العديد من الشكاوى لمياه شرب الجيزة إلا إنه لم يتم الاستجابة".

 

للتواصل مع القارئ:  01220677664

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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