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برلمان

نائب رئيس مستقبل وطن: تكليف الرئيس للحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين يعكس انحيازه للفقراء

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:45 م
محمد منظور
محمد منظور
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول بحث كافة السبل لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية خاصةً معدلات التضخم والتشغيل فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع يعكس مدى انحياز الرئيس للفقراء والطبقة المُتوسطة. 

وأضاف منظور، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم علم اليقين أن كافة طوائف الشعب المصري تماسكت حول بعضهم البعض وصبروا على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة الماضية في سبيل نهضة بلادهم، وهو ما يجعله ينحاز للمصريين ويشعر بهم ويعمل على تحسين مستواهم ومعيشتهم من أجل توفير حياة كريمة لهم، مُؤكدًا أن الرئيس يدرك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الفقراء والطبقة المُتوسطة وهو ما يجعله يتابع كافة أوضاعهم لحظة بلحظة لحفظ حقوقهم.  

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح أطلق العديد من المبادرات التي تخدم الفقراء والطبقة المتوسطة أبرزها "كلنا واحد" التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مُخفضة، وكذلك مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف تقديم الرعاية الطبية والخدمات والعمليات الجراحية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مُشيرًا إلى أن مثل تلك المبادرات تخدم الفقراء والطبقة المتوسطة.
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