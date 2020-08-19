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توك شو

مليون مبروك.. أحمد موسى عن عودة صلاة الجمعة: قرار طال انتظاره

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:25 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولى أعلن اليوم عودة صلاة الجمعة بالمساجد، اعتبارًا من الجمعة بعد المقبلة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القرار من القرارات التى سعد بها الجميع، وعلى الجميع الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بـ فيروس كورونا.

ولفت إلى أن صلاة الجمعة ستكون فى المساجد الكبيرة، وسيكون هناك تباعد بين المواطنين، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأعرب أحمد موسى عن سعادته لهذا القرار الذى طال انتظاره فى الفترة الماضية، وعلق موسى " مليون مبروك على هذا القرارات".

وأشار إلى أن، الدكتور محمد مختار جمعة حدد بعض الضوابط لعودة الصلاة والجميع عليه الالتزام.
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