تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة بسبب كورونا

أصدرت اللجنة الأولمبية الكويتية قرارا بتأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقررة في الكويت في ديسمبر 2020 لتقام في مارس 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









وأرسل أمين السر العام في اللجنة الأولمبية الكويتية، حسين المسلم، كتابا إلى رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون لدول الخليج، عادل خليفة الزياني، تحت عنوان " تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة".









وجاء في أبرز بنوده أنه : تزامنًا مع الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، قررت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة ليصبح خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس بدلا من موعدها السابق.









كما تم تحديد موعد الافتتاح ليصبح يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 الساعة 19:30 بتوقيت دولة الكويت.









جدير بالذكر أن الكويت، تعاني من جائحة كورونا على مستوى واسع، حيث بلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 78 ألفًا، مع تسجيل 507 وفيات.