AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تيليجراف: 14 إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي من 12 ناديا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:42 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية عن إصابة 14 لاعبا من الدوري الإنجليزي، بفيروس كورونا "كوفيد - 19" بعد عودتهم من أجازتهم الصيفية إلى المعسكرات التدريبية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "التيليجراف" البريطانية، فإن حالات المصابين بالفيروس وصلت إلى 14 حالة بين صفوف 12 ناديا فقط من البريمييرليج.

وتم الابلاغ عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ عودة لاعبي الدوري الإنجليزي للتدريب في معسكرات الإعداد للموسم الجديد.

وتعد هذه الأرقام غير رسمية ، ومن المتوقع أن يبدأ الدوري الإنجليزي في نشر نتائج الاختبارات بانتظام عندما يبدأ الموسم في 12 سبتمبر.

وكانت رابطة البريميرليج أصدرت مواعيد الجولات الـ38 في الموسم الجديد، بداية من يوم 12 سبتمبر المقبل، حتى 23 مايو من عام 2021.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

اختبارات الجولة 8 تكشف عن حالتي إصابة بكورونا بين لاعبي الدوري الإنجليزي

اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البريميرليج

نتائج المسحة الأخيرة لاختبارات الكشف عن كورونا بين لاعبي الدوري الإنجليزي

تحديد موعد انطلاق بطولة الدورى الإنجليزي موسم 2020-2021

غياب صلاح.. رابطة البريميرليج تعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

ننشر أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر بعد فوزها بانتخابات الشيوخ

بداية من أول سبتمبر.. رئيس الوزراء يكشف عن إجراءات جديدة تخص العائدين من الخارج.. فيديو

الخوف من الشتاء.. أستاذ مناعة يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

الأهلي يستعد للتعاقد مع محمد إبراهيم

أجبروها على شرب الكلور وتناول سندوتشات بأعقاب السجائر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة الخادمة أمنية على يد ضابط مفصول وزوجته المغربية

رئيس الوزراء: خطبة الجمعة 10دقائق فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن يخطر ببالك .. مشروب قادر على علاج الأرق نهائيا

10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها

هواوي تخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي مع قلم إلكتروني "صور"