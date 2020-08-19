تيليجراف: 14 إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي من 12 ناديا

كشفت تقارير صحفية عن إصابة 14 لاعبا من الدوري الإنجليزي، بفيروس كورونا "كوفيد - 19" بعد عودتهم من أجازتهم الصيفية إلى المعسكرات التدريبية.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "التيليجراف" البريطانية، فإن حالات المصابين بالفيروس وصلت إلى 14 حالة بين صفوف 12 ناديا فقط من البريمييرليج.

وتم الابلاغ عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ عودة لاعبي الدوري الإنجليزي للتدريب في معسكرات الإعداد للموسم الجديد.

وتعد هذه الأرقام غير رسمية ، ومن المتوقع أن يبدأ الدوري الإنجليزي في نشر نتائج الاختبارات بانتظام عندما يبدأ الموسم في 12 سبتمبر.



