AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

المفتي يرد على اتهام الإسلام بالفاشية بعد الهجرة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:43 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
Advertisements
محمود ضاحي
تلقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سؤالا يقول ما ردكم على إنَّ الإسلام كان يدعو للتسامح والتعايش الديني قبل الهجرة، أمَّا بعد الهجرة فتحوَّل لفاشية لا تقبل التعايش؟.

أوضح المفتي في فتوى له، أن ما يثار من شبهات تزعم أن المرحلة المدنية لم تكن على قدر التسامح الذي كانت عليه المرحلة المكية إنما هي ناجمةٌ عن غيابٍ عن وقائع السيرة النبوية، وجهلٍ بأحداثها، أو تعصبٍ مقيتٍ تعامَى أصحابُه عن الحقائق التاريخية التي لا يسع منصفًا إنكارُها؛ فلقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ اللحظات الأولى له في المدينة على نشر السماحة والتعاون بين ساكنيها، ويتضح هذا جليًّا في المعاهدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم حَسَنَ المعاشرةِ والتعاملِ مع أهل الكتاب؛ يعطيهم العطايا، ويهدي إليهم، ويعود مرضاهم، ويتفقد محتاجيهم، ويقوم لجنائزهم، ويحضر ولائمهم، وكان يقترض منهم؛ حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونةٌ عند يهودي في المدينة.

وأوضح المفتي: لم يقتصر تسامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة على أهل الكتاب، بل تعداهم إلى المشركين أيضًا، مع أنهم كثيرًا ما تآمروا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا قتله؛ حتى أخرجوه من بلده مكة المكرمة وهي أحبُّ بلاد الله إليه، ثم حاربوه بعدَ ذلك في بدرٍ وأحدٍ والخندقِ، وقتلوا آل بيته وأصحابه رضي الله عنهم، وصدُّوه عن البيت الحرام، ومع ذلك كلِّه فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يعاملهم بالحسنى، ويأبى الدعاء عليهم، وقابلهم في مكة بالعفو العام ليعلم الجميع بأن التسامح مبدأ إسلامي لا يتغير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار المفتي: التسامح والعفو من صفات المسلم القوي وليس الضعيف.. فيديو

علي جمعة يوضح سبب شعور الناس بوجود بركة في الوقت قديما عن الآن

لماذا سميت الأضحية بهذا الاسم؟

د. محمد داود يكتب: التمهيد للهجرة إلى المدينة

دروس وعبر الهجرة النبوية.. جعلت المجتمع الفاضل حقيقة.. وإيثار رسول الله الكافرين على نفسه أبرزها.. والمروءة وحدها منعت المشركين من اقتحام بيت النبي لقتله

البحوث الإسلامية: الصداقة تتجلي في أوضح صورها مع أبي بكر الصديق

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: خطبة الجمعة 10دقائق فقط

10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها

الأهلي يستعد للتعاقد مع محمد إبراهيم

الخوف من الشتاء.. أستاذ مناعة يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

تعرف على موعد عودة حسين الشحات لتدريبات الأهلي

المصريون قالوا كلمتهم.. نفادي: لم يفز أى مرشح من حزب النور بانتخابات الشيوخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن يخطر ببالك .. مشروب قادر على علاج الأرق نهائيا

10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها

هواوي تخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي مع قلم إلكتروني "صور"