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بين الناس

منذ 2015.. مسن بالمعاش يناشد بصرف فرق العلاوات

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن حماده فتحي عبده شريف ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين لصرف  فرق العلاوات لوالده "فتحي عبده شريف" الذى يحمل رقم تأمينى 42057520

 

ويقول فى رسالته : تم تقديم أوراق المعاش لهيئة المعاشات بتاريخ 5/3/2015 وحتي الآن لم يتم صرف فرق العلاوات لوالدي مع العلم أنه تقدم أكثر من مرة بطلب لاستحقاقه صرف الفرق ولم يتم الإستجابة لطلبه مع العلم أنه يوجد بعض الحالات المماثلة وتم صرف الفرق لهم

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

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