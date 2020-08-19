بعد فوزه.. نائب الشيوخ: الشباب ومحدودو الدخل على رأس أولويات المجلس

أعلن النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ الجديد، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، عن أجندته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيركز على الملفات الخاصة بتمكين وتأهيل الشباب، تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن دعم محدودي الدخل.





جاء ذلك تعليقا على فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي ترشح فيها ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، برفقة 4 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، والتي فازت في الانتخابات بجميع أعضائها.





موعد انعقاد مجلس الشيوخ بعد انتهاء الجولة التانية (جولة الإعادة) للانتخابات.



وتوجه النائب بالشكر للقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إيمانها بالشباب وتنفيذ الاستحقاق الدستوري (انتخابات الشيوخ) في ظل جائحة كورونا والحرص على سلامة الناخبين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية.

وأكد عزت في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نتائج انتخابات الشيوخ جاءت مرضية لجميع المرشحين سواء الفردي أو القائمة، موضحا أن رئيس الجمهورية سيعلن عن