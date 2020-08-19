AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد فوزه.. نائب الشيوخ: الشباب ومحدودو الدخل على رأس أولويات المجلس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:01 م
النائب عمرو عزت
النائب عمرو عزت
Advertisements
أحمد أيمن
أعلن النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ الجديد، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، عن أجندته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيركز على الملفات الخاصة بتمكين وتأهيل الشباب، تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن دعم محدودي الدخل. 

جاء ذلك تعليقا على فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي ترشح فيها ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، برفقة 4 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، والتي فازت في الانتخابات بجميع أعضائها.

وأكد عزت في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نتائج انتخابات الشيوخ جاءت مرضية لجميع المرشحين سواء الفردي أو القائمة، موضحا أن رئيس الجمهورية سيعلن عن موعد انعقاد مجلس الشيوخ بعد انتهاء الجولة التانية (جولة الإعادة) للانتخابات.

وتوجه النائب بالشكر للقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إيمانها بالشباب وتنفيذ الاستحقاق الدستوري (انتخابات الشيوخ) في ظل جائحة كورونا والحرص على سلامة الناخبين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيقية الأحزاب تطلق مبادرة للنظر في قوانين الاستحقاقات الانتخابية .. فيديو

تنسيقية الأحزاب: لم نحسم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر السيرة الذاتية لمرشحي تنسيقية شباب الأحزاب

تنسيقية الشباب تطلق إعلانا للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و11 حزبا يدعون الشعب لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ضيافة أهالي منشأة القناطر بالجيزة

ترشيحاتنا

مصرع 45 مهاجرا .. قتلى جدد على سواحل ليبيا

بفستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

الرى توضح نتائج مباحثات سد النهضة

بعد نشر قصته في "صدى البلد".. التوصل إلى أهل الطفل التائه بمحطة عدلي منصور .. فيديو وصور

ربة منزل بقنا: زوجي تحرش بابنتنا ولامس أجزاء حساسة منها ويخرج عليها عاريا تمامًا ..شاهد

ميركل: رئيس بيلاروسيا رفض الرد على مكالماتي.. وحذرت بوتين من التدخل العسكري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ علا رشدي في عيد ميلادها

دراسة جديدة تكشف ترتيب أعراض فيروس كورونا

بفستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد