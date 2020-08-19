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5 أحجام مختلفة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب رغيف الخبز ويطالب بمحاسبة المخابز المخالفة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:54 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
ظهر الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بـ 5 أحجام من رغيف الخبز،  موضحًا أن كل رغيف حجمه مختلف عن الآخر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن البرنامج قام بعمل جولة على المخابز فى محافظة الجيزة و القليوبية لرصد ما يتم داخل المخابز، وذلك فى سرية تامة.

ولفت إلى أن سعر رغيف الخبز 5 قروش، ولكن هناك أصحاب مخابز لديهم ضمير ويراعون الله فى  عملهم، وآخرون ليس لديهم ضمير.

وانفعل أحمد موسى، على الهواء قائلا " فى رغيف خبز يصل وزنه لـ 90 جراما وأكثر، وآخر أقل من 70، ولذلك نطالب وزارة التموين بتكثيف الحملات على المخابز لمعاقبة من يقوم بسرقة المواطنين".

وأوضح أن، أصحاب المخابز يحصلون على دعم من الدولة والبعض منهم يسرق الأموال، مؤكد " الدولة تصرف المليارات على الخبر ليصل للمواطن وهناك من يحصل عليه فى المنتصف.

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