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رياضة

حازم خميس: مصر تمتلك إمكانات كبيرة لإنجاح بطولة العالم لليد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:07 م
حازم خميس
حازم خميس
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عمرو ابوبكر
أكد الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية للاتحاد الدولي لكرة اليد، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة، لنجاح بطولة كأس العالم التى سوف تقام في يناير المقبل بمصر 2021.
 
وأضاف خميس، أن اللجنة الطبية للاتحاد الدولي لليد، قامت بدارسة أهداف اللجنة المصرية ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للوصول الى أعلى مستوى في مواجهة أي مخاطر طبية بسبب الظروف الاستثنائية الحالية. 

وأشار خميس، أن الجنة الطبية المصرية برئاسة الدكتور محمود العدل قامت بالتنسيق على أعلى مستوى لانجاح بطولة كأس العالم. 

وتستضيف مصر بطولة العالم بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ويتم تقسيمها على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرق ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي.
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